“Es desesperante”: Raquel Bigorra se sincera sobre los cambios de la menopausia

La conductora y actriz Raquel Bigorra ha decidido hablar sin filtros sobre uno de los temas que muchas mujeres aún enfrentan en silencio: la menopausia. En una reciente entrevista para el programa Hoy, la también presentadora abrió su corazón y compartió cómo esta etapa ha transformado su vida tanto física como emocionalmente.

¿Qué dijo Raquel Bigorra?

Lejos de romantizar el proceso, Bigorra fue completamente honesta al describirlo como un cambio profundo que implica adaptarse a una nueva versión de sí misma.

No es lo mismo”, confesó, dejando claro que la menopausia va mucho más allá de los estereotipos comunes.

La conductora revela los cambios físicos y emocionales que enfrenta. IG rbigorra

Para ella, ha sido una etapa desafiante que le ha exigido aprender a escucharse y a entender su cuerpo desde otra perspectiva.

Raquel Bigorra revela sus síntomas de la menopausia

Uno de los aspectos que más le ha impactado es el cambio en su estado de ánimo y niveles de energía. La conductora relató que, debido a la disminución hormonal, experimenta una especie de “apagón” durante las tardes.

Como a las cuatro o cinco, es como si me bajaran el switch”, explicó, haciendo referencia a esa sensación de agotamiento repentino que le quita motivación incluso en días de trabajo.

Confiesa que ha tenido episodios de cansancio extremo durante el día. IG rbigorra

Este cambio también ha tenido repercusiones en su desempeño profesional. Acostumbrada a los escenarios y a la conducción en vivo, Bigorra reveló que ha enfrentado episodios de “blackout” al momento de recordar textos o líneas, lo que la llevó a implementar herramientas como el uso de prompter para apoyarse durante sus presentaciones.

Es desesperante”, reconoció, evidenciando lo complejo que puede ser mantener el ritmo laboral en medio de estos síntomas.

Sin embargo, más allá de las dificultades, la conductora también destacó la importancia de informarse y buscar ayuda médica. Actualmente se encuentra bajo tratamiento para sobrellevar mejor esta etapa, y no dudó en recomendar a otras mujeres que hagan lo mismo. Para ella, uno de los mayores errores es minimizar los síntomas o asumir que deben enfrentarse en soledad.

Yo pensaba que la menopausia era solo el abanico, los bochornos… pero no”, dijo con sinceridad.

Reconoce que al inicio le costó aceptar esta etapa de su vida. IG rbigorra

A Raquel Bigorra le costó aceptar la menopausia

Su testimonio rompe con esa idea superficial y pone sobre la mesa una realidad mucho más compleja, en la que intervienen factores emocionales, físicos y hasta sociales.

Otro punto clave en su experiencia ha sido la aceptación. Bigorra admitió que, al inicio, le costó mucho asimilar esta nueva etapa de su vida. La idea de dejar atrás la juventud y enfrentarse a los cambios físicos no fue sencilla.

No quieres ser la más vieja del salón”, expresó, reflejando un sentimiento con el que muchas mujeres pueden identificarse.

Actualmente sigue un tratamiento médico para sobrellevar los síntomas. IG rbigorra

No obstante, con el tiempo ha logrado cambiar su perspectiva. Hoy, habla de la menopausia como un proceso natural que merece ser abrazado en lugar de rechazado. “Es un tema de chip”, aseguró, explicando que todo comienza con la decisión de aceptar esta etapa y vivirla con conciencia y preparación.

Además, hizo un llamado directo a las mujeres para que no ignoren las señales de su cuerpo. Recordó que cada experiencia es distinta: mientras algunas pueden atravesar la menopausia con síntomas leves, otras enfrentan cuadros más intensos que incluso pueden incluir depresión o irritabilidad.

Destaca que la menopausia es más compleja de lo que imaginaba. Archivo

Por ello, insistió en la importancia de atenderse a tiempo y no normalizar el malestar. “No hay por qué vivir esto batallando”, afirmó, subrayando que hoy existen herramientas médicas y emocionales que pueden hacer la diferencia.

Con su testimonio, Raquel Bigorra no solo visibiliza una etapa natural en la vida de millones de mujeres, sino que también invita a hablar del tema sin tabúes.