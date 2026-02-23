Belinda reacciona a la ola de violencia en México tras la muerte de 'El Mencho'

Belinda utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la situación de violencia que se vivió en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del CJNG. Desde el extranjero, la cantante compartió un mensaje breve, pero contundente, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

En medio de una jornada marcada por bloqueos, enfrentamientos y suspensión de actividades en distintos estados, la artista decidió manifestar su sentir a través de una historia de Instagram.

Su publicación se dio mientras permanece en España por compromisos profesionales, lo que no impidió que mostrara su atención ante lo que ocurría en México.

El mensaje de Belinda ante la crisis de seguridad

Fue por medio de una imagen en sus historias donde la intérprete escribió: “Dios, protege a México”. La frase apareció acompañada de un amanecer con la bandera nacional al fondo, un símbolo que reforzó el sentido de preocupación y solidaridad con el país.

La publicación ocurrió un día después de los diferentes hechos violentos que se registraron el domingo 22 de febrero tras el operativo federal que terminó con la vida de “El Mencho”.

Aunque la cantante se encuentra en España por la grabación de la serie “Carlota”, producción que narra la vida de Carlota de Habsburgo, emperatriz de México, su mensaje dejó claro que seguía pendiente de la situación.

¿Cómo ocurrió el operativo contra “El Mencho”?

La mañana del 22 de febrero se llevó a cabo un operativo en la sierra de Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas federales localizaron a Nemesio Oseguera Cervantes. De acuerdo con información del Gobierno, en la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Las autoridades emplearon vehículos blindados y lanzacohetes para hacer frente a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG

Según los reportes oficiales, “El Mencho” resultó herido, fue capturado y posteriormente falleció mientras era trasladado en helicóptero a un hospital en la Ciudad de México.

Ola de violencia y bloqueos en varios estados

Tras confirmarse la muerte del líder del CJNG, se registró una reacción inmediata por parte de células del grupo criminal en distintas regiones del país. Se realizaron varios bloqueos carreteros en 20 estados, con la quema de tráileres, camiones y vehículos particulares para impedir el paso en carreteras y accesos principales.

Narcobloqueos tras operativo contra 'El Mencho' Cuartoscuro

Entre las entidades más afectadas se reportaron Jalisco, particularmente en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tapalpa; además de Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Veracruz y el Estado de México.

Ante el riesgo de nuevos actos violentos, en varios municipios se suspendieron clases y algunos comercios cerraron temporalmente. También se reportaron cancelaciones de vuelos en aeropuertos de Jalisco y otras entidades.

