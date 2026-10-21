Rachel Berry está de vuelta: Lea Michele participará en el reboot de Glee

Más de una década después del final de Glee, la serie musical prepara su regreso a la televisión con una nueva producción que podría reunir a varios de los actores que participaron en la historia original.

¿La buena noticia? Lea Michele volverá a interpretar a Rachel Berry en el reboot de Glee que desarrollan Disney+ y Hulu, de acuerdo con información exclusiva publicada por Variety.

Lea Michele regresará como Rachel Berry en el reboot de Glee, la serie musical que prepara Disney+ y Hulu. IG leamichele

Lea Michele volverá a interpretar a Rachel Berry en reboot de Glee

El regreso de Lea Michele a Glee permitirá que la actriz vuelva a interpretar a Rachel Berry, uno de los personajes principales de la serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan.

Según Variety, Michele participará en la nueva versión de la producción, aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre el papel que tendrá Rachel Berry dentro de la historia.

Por ahora, tampoco se ha confirmado si el personaje conservará el protagonismo que tuvo en la serie original o si su participación estará relacionada con una nueva generación de estudiantes.

La posibilidad de que Michele regresara a Glee ya había sido mencionada por la propia actriz antes de que se confirmara el desarrollo del proyecto.

En septiembre, durante una entrevista con E! News, la intérprete habló del cariño que conserva por la producción y de su disposición para trabajar nuevamente con Ryan Murphy.

Con la participación de Michele, la nueva producción recuperará a uno de los rostros más reconocidos de Glee, aunque aún está pendiente conocer qué otros actores podrían sumarse al elenco.

Lea Michele interpretó a Rachel Berry durante las seis temporadas de Glee y retomará el personaje en el reboot. IG gleeofficial

Disney+ y Hulu preparan el regreso de Glee

El desarrollo del reboot de Glee fue confirmado este miércoles 21 de octubre de 2026, con Disney+ y Hulu como las plataformas encargadas de distribuir la nueva producción.

El proyecto estará a cargo de 20th Television, estudio que también participó en la realización de la serie original, transmitida por Fox entre 2009 y 2015.

Además, Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, creadores de Glee, ya habían trabajado en un guion para una posible continuación de la historia.

En septiembre, Murphy reveló que había conversado con alrededor de diez integrantes del reparto original sobre la posibilidad de regresar a la franquicia.

De acuerdo con el productor, las reacciones de los actores ante la propuesta habían sido positivas, aunque en ese momento no se dieron a conocer los nombres de quienes podrían participar.

Hasta ahora, los responsables de la producción mantienen en reserva varios aspectos del proyecto.

Tampoco se ha aclarado si la producción retomará directamente los acontecimientos del final de la serie original o si presentará una historia centrada en nuevos personajes.

Aunque el proyecto ha sido presentado como un reboot, la participación de Lea Michele abre la posibilidad de recuperar elementos de la historia anterior. Sin embargo, los productores todavía no han explicado cómo se integrará Rachel Berry a la nueva trama.

Lea Michele y Cory Monteith interpretaron a Rachel Berry y Finn Hudson, una de las parejas principales de Glee. IG gleeofficial

Quién era Rachel Berry, el personaje de Lea Michele en Glee

Rachel Berry fue uno de los personajes centrales de Glee desde su primera temporada. Interpretada por Lea Michele, era una estudiante de la preparatoria William McKinley que soñaba con convertirse en una estrella de Broadway.

Su historia comenzó cuando se integró a New Directions, el coro escolar dirigido por Will Schuester, interpretado por Matthew Morrison.

A lo largo de la serie, Rachel destacó por su talento vocal, su personalidad competitiva y su determinación para construir una carrera dentro del teatro musical.

El personaje también protagonizó varias de las relaciones personales más importantes de la producción, especialmente su historia romántica con Finn Hudson, interpretado por Cory Monteith.

Conforme avanzaron las temporadas, Rachel dejó atrás la preparatoria y comenzó a perseguir sus objetivos profesionales en Nueva York, donde buscó abrirse camino en Broadway.

En la sexta y última temporada, su historia tuvo un cierre relacionado con las metas artísticas que había perseguido desde los primeros episodios.

Lea Michele y Jonathan Groff interpretaron a Rachel Berry y Jesse St. James, quienes terminaron juntos en Glee. IG gleeofficial

La interpretación de Lea Michele convirtió a Rachel Berry en uno de los personajes más identificados con la serie, particularmente por sus presentaciones musicales y las canciones que interpretó a lo largo de la producción.

Estrenada en 2009, Glee combinó comedia, drama adolescente y números musicales con versiones de canciones populares de diferentes épocas.

La producción concluyó en 2015, después de seis temporadas, y contó con un elenco integrado por actores como Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Jenna Ushkowitz, Naya Rivera y Heather Morris.