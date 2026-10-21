Jeonghan x Joshua de SEVENTEEN transmitirán concierto en cines de México: ¿cuándo verlo?

Jeonghan x Joshua es la nueva subunidad de SEVENTEEN. Los dos cantantes, quienes forman parte del grupo desde su debut en 2015, ahora trabajan juntos en un proyecto con el que buscan mostrar otra faceta de su música y conectar con sus seguidores llamados CARAT.

Aunque ambos llevan más de una década compartiendo escenario, esta es una oportunidad para que los fans conozcan lo que pueden ofrecer como dúo. Su nueva propuesta incluye un disco y una serie de presentaciones que los llevarán a distintos lugares durante los próximos meses.

IG: saythename17

Los fans de varios países tendrán la oportunidad de disfrutar de una de sus presentaciones en la pantalla grande. México está incluido entre los lugares donde se proyectará el espectáculo.

Jeonghan x Joshua lanzan disco

Como parte de su debut como subunidad, Jeonghan y Joshua prepararon su primer EP, titulado "Dreamscape", cuyo lanzamiento se anunció para el 19 de octubre de 2026 bajo el sello de Pledis Entertainment, agencia que representa a SEVENTEEN y que forma parte de HYBE.

Este material marca el inicio de una nueva etapa para los dos integrantes, quienes han participado en diferentes actividades musicales junto a sus compañeros, pero ahora presentan un trabajo centrado en ellos.

Jeonghan x Joshua realizarán gira

Para acompañar el lanzamiento de su primer material discográfico, los integrantes de SEVENTEEN anunciaron la gira "Journey Into [Dreaming]", con la que visitarán seis ciudades entre este 2026 e inicios de 2027.

El recorrido comenzará en Corea del Sur y continuará por Japón, Macao, Taiwán y Hong Kong. Durante estas presentaciones, los seguidores podrán ver a los dos cantantes compartir escenario como una subunidad.

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Estas son las fechas y lugares anunciados para la gira:

Incheon, Corea del Sur: del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en el Inspire Arena.

Saitama, Japón: 21 y 22 de noviembre de 2026, en el Belluna Dome.

Macao: 11 y 12 de diciembre de 2026, en el Galaxy Arena.

Taipéi, Taiwán: 9 y 10 de enero de 2027, en el Taipei Arena.

Busan, Corea del Sur: 30 y 31 de enero de 2027, en el BEXCO.

Hong Kong: 20 y 21 de febrero de 2027, en el AsiaWorld-Arena.

Jeonghan x Joshua de SEVENTEEN transmitirán concierto en cines

Los seguidores mexicanos de SEVENTEEN tendrán la oportunidad de ver a Jeonghan y Joshua en la pantalla grande, ya que se confirmó que uno de los conciertos de su gira "Journey Into [Dreaming]" también se proyectará en México.

La presentación elegida es la del 22 de noviembre de 2026 en el Belluna Dome de Saitama, Japón, la cual llegará a salas de cine de diferentes países.

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En México, Cinemex será la cadena encargada de proyectar el espectáculo, aunque hasta ahora no ha dado a conocer cuáles de sus complejos participarán ni los detalles para comprar las entradas.

De acuerdo con la página oficial de la transmisión del concierto, el show está programado para proyectarse en México el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro del país.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Jeonghan x Joshua en Cinemex?

Aunque la información internacional señala que la venta de boletos comenzará de manera gradual a partir del 28 de octubre de 2026, Cinemex todavía no ha confirmado una fecha de preventa o venta general para México.

La cadena tampoco ha anunciado oficialmente los horarios de sus funciones, los cines donde estará disponible el concierto ni los precios de las entradas.