¿De qué trata 'Yaga'? La nueva serie de Hudson Williams después de ‘Heated Rivalry’

Hudson Williams se adentra en un misterio sobrenatural con Yaga, una serie en la que una desaparición abre la puerta a secretos y magia antigua.

Después de Heated Rivalry, el actor compartirá pantalla con Carrie-Anne Moss y ahora tendrá que interpretar a dos personajes dentro de la misma historia.

La producción reúne también a Noah Reid, conocido por Schitt’s Creek, y a Clark Backo, de Letterkenny. Su punto de partida parece propio de una investigación criminal: un joven desaparece y un detective llega para encontrarlo. Sin embargo, la búsqueda pronto se cruza con una reinterpretación contemporánea de la leyenda eslava de Baba Yaga.

¿De qué trata ‘Yaga’, la nueva serie de Hudson Williams?

La historia transcurre en Whittock, una pequeña localidad costera donde desaparece Henry Park, heredero de una poderosa empresa pesquera. Su caso lleva al investigador privado Rapp, interpretado por Reid, a un lugar en el que distintas personas tienen información y secretos por descubrir.

Entre ellas están Carson, una detective local a la que da vida Backo, y Katherine, una profesora universitaria interpretada por Moss. La sinopsis presenta a esta última como una mujer carismática con interés por hombres más jóvenes, cuya presencia forma parte del entramado que rodea la investigación.

El reparto coloca así a Williams junto a la actriz que interpretó a Trinity en Matrix. Moss también participa como productora ejecutiva, mientras que David Frazee y Rachel Talalay comparten la dirección de la serie.

¿Quién es Hudson Williams? Instagram @hudsonwilliamsofficial

Hudson Williams tendrá un doble papel

La desaparición de Henry no es la única manera en que Williams participa en el relato. El actor también interpreta a Logan Casey, compañero de vivienda del joven, cuyo parecido con él añade otra pregunta al misterio.

De acuerdo con Entertainment Weekly, esta doble interpretación forma parte de los cambios realizados al adaptar la historia a televisión. La publicación explica que Henry fue uno de los personajes que más se transformaron respecto de la obra original, incluida la actividad empresarial de su familia.

Una bruja del folclore llega a una investigación moderna

Yaga está basada en la obra teatral de Kat Sandler, quien también es guionista y responsable creativa de la adaptación. La autora lleva el mito de Baba Yaga a un entorno contemporáneo y combina la investigación con humor oscuro y elementos sobrenaturales.

En el anuncio de la producción, Sandler explicó que su propuesta busca recuperar a la figura de la bruja y convertirla en una antiheroína feminista. Esa intención acompaña el recorrido de una historia que pasó del folclore al teatro y, finalmente, a una serie de ocho episodios de media hora.

Heated Rivalry sabrina lantos

¿Cuándo se estrena ‘Yaga’ y dónde podrá verse?

El estreno está previsto para el 23 de octubre de 2026 en Crave, en Canadá, y en AMC+, en Estados Unidos, según Entertainment Weekly. La distribución cambia según el país, un detalle importante para quienes buscan verla desde México.

El comunicado internacional de Foxtel confirma acuerdos con HBO Max para Europa, excepto Reino Unido e Irlanda, donde la serie llegará mediante Sky. Australia contará con su estreno en Binge y Foxtel, también a partir del 23 de octubre.

Por ahora, no se sabe cuándo ni por dónde se estrenará en México.