Bobby Pulido: el cantante de 'Desvelado' que dejó los escenarios para entrar a la política 

Bobby Pulido ha acompañado a varias generaciones con canciones que hablan del amor y desamor. Su voz se volvió conocida entre los seguidores de la música tejana, especialmente por temas que todavía suenan en fiestas, reuniones familiares y conciertos tanto en México como en Estados Unidos.

Aunque muchos lo recuerdan por Desvelado, uno de los mayores éxitos de su carrera, el artista cuenta con un repertorio que le permitió mantenerse vigente durante más de tres décadas.

Instagram: Bobbypulido425

Después de tantos años dedicados a los escenarios, el intérprete decidió comenzar una etapa muy diferente. Esta vez, su objetivo no está relacionado con lanzar un disco o preparar una gira, sino con representar a los habitantes de una región de Texas, estado en el que nació y creció.

¿Quién es Bobby Pulido y cómo comenzó su carrera musical?

Originario de Edinburg, Texas, Bobby Pulido es un cantante y compositor estadounidense de 53 años que se ha destacado dentro de la música tejana.

Su nombre comenzó a ganar popularidad durante la década de los noventa, cuando sus canciones llegaron a un público que encontró en su música una mezcla de romance y sonidos tradicionales del tex-mex.

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Con el paso de los años, el intérprete logró construir una carrera de 31 años, durante los cuales lanzó diferentes producciones discográficas y se presentó ante miles de seguidores.

El reconocimiento también llegó a través de premios y nominaciones a los Latin Grammy, donde su trabajo dentro de la música tejana ha sido tomado en cuenta en distintas ocasiones.

Entre sus proyectos más recientes se encuentra Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía, Vol. 2, producción con la que consiguió una nueva nominación en 2026.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Bobby Pulido?

Una de las razones por las que Bobby Pulido se mantiene entre los artistas más recordados del tex-mex es su repertorio, que incluye canciones románticas y temas que sus seguidores continúan escuchando.

Entre sus éxitos más conocidos destacan:

Desvelado

Se murió de amor

Le pediré

Ojalá te animes

Enséñame

Llegaste a mi vida

Bobby Pulido entra a la política: ¿por qué puesto competirá en Estados Unidos?

Lejos de los estudios de grabación y las presentaciones musicales, el cantante decidió involucrarse en los asuntos de su comunidad. Fue en 2025 cuando anunció su intención de participar en la política estadounidense como integrante del Partido Demócrata.

Su candidatura busca conseguir un lugar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas, puesto que actualmente ocupa la republicana Mónica de la Cruz.

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La elección se realizará en noviembre de 2026 y representa un reto para el artista, ya que tendrá que enfrentarse a un escenario político en el que los republicanos han conseguido un importante respaldo.

En las elecciones presidenciales de 2024, una parte considerable de los votantes latinos de esta región apoyó a Donald Trump. Entre los temas que influyeron en sus decisiones estuvieron la economía y la situación migratoria en la frontera.

¿Qué propone Bobby Pulido como candidato?

El cantante ha explicado que uno de los asuntos que considera importantes es la migración, por lo que plantea una reforma que permita fortalecer la seguridad en la frontera, pero que también contemple opciones para regularizar a las personas que trabajan y contribuyen a Estados Unidos.

Bobby Pulido

Otro de los temas que ha mencionado es la atención médica, especialmente las dificultades económicas que enfrentan algunas familias para recibir servicios de salud o comprar medicamentos.

Así fue el último concierto de Bobby Pulido antes de dedicarse a la política

Como parte de su despedida de los escenarios, Bobby Pulido ofreció una presentación ante miles de seguidores que acudieron para escuchar las canciones que marcaron su trayectoria.

El concierto reunió a familias, admiradores de muchos años y personas de la comunidad latina que han seguido su música desde sus primeros éxitos.

La presentación también tuvo momentos emotivos, especialmente cuando el cantante habló sobre lo difícil que resulta despedirse de una profesión a la que dedicó gran parte de su vida.