Glee regresa con un reboot: ¿qué se sabe de la serie y su elenco?

Glee es una de las series musicales que marcó a toda una generación gracias a sus personajes, historias y versiones de canciones que se volvieron muy populares. Aunque han pasado varios años desde que llegó a su final, la producción sigue siendo recordada por sus seguidores.

La historia de los estudiantes que formaban parte del coro de la preparatoria McKinley conquistó al público al combinar música, comedia, romance y situaciones que enfrentaban los adolescentes dentro y fuera de la escuela.

Glee Disney Plus

Tras su despedida en 2015, los seguidores han mantenido vivo el interés por la serie y ahora, todo indica que la historia tendrá un reboot.

Glee tendrá un reboot

Una nueva versión de Glee ya comenzó a tomar forma y, de acuerdo con información publicada por Variety, Disney+ y Hulu dieron luz verde al proyecto, que será producido por 20th Television.

La noticia llega después de que Ryan Murphy, uno de los creadores de la serie original, compartiera que llevaba tiempo trabajando en una nueva producción relacionada con la historia que se estrenó en 2009.

HULU

En una entrevista con Entertainment Tonight, el productor reveló que ya terminó de escribir el guión junto con Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes también estuvieron detrás de las primeras dos temporadas de Glee.

La participación de los tres creativos representa uno de los aspectos más importantes de este proyecto, ya que conocen la historia y a los personajes que hicieron popular a la producción.

IG: Gleeofficial

Sin embargo, todavía no se ha dado a conocer cuál será la trama del reboot ni si la historia volverá a desarrollarse en la preparatoria McKinley, donde los integrantes del coro New Directions ensayaban y se preparaban para sus competencias musicales.

¿Los actores originales de Glee participarán en el reboot?

El posible regreso de los protagonistas es uno de los temas que más interés ha generado entre los seguidores, especialmente porque varios de ellos se convirtieron en personajes muy queridos durante las seis temporadas.

Ryan Murphy dio a conocer que ya se comunicó con aproximadamente diez integrantes del elenco original para hablarles sobre el proyecto y conocer si estarían dispuestos a participar.

Según explicó, los actores con los que ha tenido contacto reaccionaron de manera positiva ante la posibilidad de volver a formar parte de Glee, aunque esto no significa que su participación esté confirmada.

Entre los artistas que aparecieron en la producción se encuentran Lea Michele, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz y Harry Shum Jr.

IG: Gleeofficial

También es importante recordar que, desde el final de la serie, el elenco ha enfrentado pérdidas importantes, entre ellas las de Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson, y Naya Rivera, recordada por su papel de Santana Lopez.

¿Cuándo se estrenará el reboot de Glee en Disney+ y Hulu?

Hasta ahora no se ha anunciado una fecha para el estreno de la nueva producción, por lo que tampoco se sabe cuándo podrían comenzar las grabaciones ni quiénes formarán parte del reparto.

Aunque el proyecto ya recibió luz verde y sus creadores han trabajado en el guión, todavía falta conocer si se tratará de una historia completamente nueva o si recuperará a algunos de los personajes originales.