"No se vayan a pegar": Manuel Medrano detiene su show en Tecate Emblema 2026 por pelea

Este fin de semana se realiza el festival Tecate Emblema 2026 y en su segundo día, durante la presentación de Manuel Medrano ocurrió un momento que obligó al cantante colombiano a detener por unos instantes su concierto.

El famoso, que se presentó este domingo en el Tecate Emblema 2026, vivió un momento inusual y el cual nunca había ocurrido en sus conciertos, ya que durante el show que ofrecía estaba ocurriendo una pelea entre personas que se encontraban en el público.

Cantante Manuel Medrano

Manuel Medrano detiene su concierto por una pelea

Por medio de un video que se compartió en las redes sociales de Excélsior, quedó registrado el momento en el que Manuel Medrano tuvo que detener el concierto que daba en el Tecate Emblema 2026 al notar que unas de las personas que se encontraban en su show se estaban peleando.

El músico dirigió unas palabras a los asistentes y mencionó que nadie se había peleado en uno de sus conciertos, hasta ahora.

Captura de pantalla

“¿Todo bien? Hola, México, te amo. Nunca nadie se había agarrado a put… en un concierto mío, pero no se lastimen”.

Tras las palabras de Manuel Medrano todo parece indicar que la pelea entre los asistentes no pasó a mayores.

Captura de pantalla

Sin embargo, el cantante colombiano compartió una anécdota con el público del Tecate Emblema que se encontraba viendo su show. Manuel Medrano mencionó que llegó a los golpes con algunas personas que llegaron a robarle sus pertenencias.

Después de compartir esa historia, Manuel Medrano retomó su show.

“Yo me daba de golpes en la calle cuando estaba en el colegio porque no me gustaba que me robaran, ¿pero en un festival? No se vayan a pegar (…), ¿están listos? Vamos a empezar donde quedamos”.

PJG