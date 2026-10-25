¿Dónde ver 'Lula, el hijo de Brasil'? La película que cuenta cómo pasó de bolero a presidente

La historia de Luiz Inácio Lula da Silva va más allá de su trayectoria política. Antes de convertirse en presidente de Brasil, enfrentó una infancia marcada por pobreza, trabajó desde pequeño y encontró en el movimiento sindical una vía para abrirse camino. Parte de ese recorrido quedó plasmado en "Lula, el hijo de Brasil", una película biográfica que vuelve a despertar interés en medio de la contienda electoral brasileña.

Estrenada en 2009, la cinta permite conocer los primeros años del mandatario y los acontecimientos que influyeron en su formación, desde su niñez en el nordeste del país hasta su participación en las luchas obreras.

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¿De qué trata la película 'Lula, el hijo de Brasil'?

Dirigida por Fábio Barreto, la película tiene una duración aproximada de 130 minutos y reconstruye distintos momentos de la vida de Lula antes de llegar a la presidencia.

La historia comienza con su nacimiento en una familia de escasos recursos y sigue su traslado a São Paulo junto con su madre, Eurídice Ferreira de Melo, conocida como Lindú, quien desempeñó un papel fundamental en su vida.

El filme también muestra cómo Lula tuvo que trabajar desde niño como bolero y vendedor ambulante, hasta convertirse en obrero metalúrgico en São Bernardo do Campo. Más adelante, su participación en el movimiento sindical lo llevó a ocupar un lugar destacado entre los trabajadores brasileños.

La narración llega hasta su consolidación como dirigente sindical durante la década de los setenta, cuando asumió la presidencia del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, en 1975.

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¿Dónde ver 'Lula, el hijo de Brasil' en México?

Quienes deseen conocer esta parte de la historia del mandatario pueden buscar 'Lula, el hijo de Brasil' en el catálogo de Amazon Prime Video, donde se encuentra disponible para el público mexicano.

La producción también aparece en el catálogo internacional de Netflix, aunque su disponibilidad depende del país. Por el momento, no está disponible en Netflix México.

Existe otra producción documental titulada Lula, dirigida por Oliver Stone y Rob Wilson, que aborda el regreso del político a la presidencia en 2022. Sin embargo, de acuerdo con la información citada de JustWatch, actualmente no cuenta con una opción de streaming disponible.

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¿Por qué vuelve a llamar la atención la historia de Lula?

La película cobra relevancia por el contexto político de Brasil, donde Lula se enfrenta a una nueva contienda electoral frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La disputa representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el proyecto político del Partido de los Trabajadores y el movimiento bolsonarista. En este escenario, la historia personal de Lula permite recordar sus orígenes y el camino que recorrió antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la política latinoamericana.

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A través de su infancia, el vínculo con su madre y sus primeros pasos como trabajador y dirigente sindical, Lula, el hijo de Brasil ofrece una mirada a los años que precedieron su llegada al poder.

Más que retratar su etapa presidencial, la producción se concentra en las experiencias que marcaron su formación y ayudan a entender cómo un niño que creció en condiciones de pobreza terminó construyendo una carrera política que lo llevó a gobernar Brasil