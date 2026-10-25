Quién es la Máscara 2026: estos son los 18 personajes y sus pistas

Una tarántula apasionada por el teatro, un trompo de tacos al pastor y un canguro que sueña con convertirse en streamer forman parte de ¿Quién es la Máscara? 2026. La octava temporada reúne a 18 personajes que tienen una historia propia y pistas para que el público intente resolver el misterio.

La edición cuenta con Omar Chaparro en la conducción y con Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann como investigadores. Su tarea consiste en relacionar las voces, los movimientos y los indicios que aparecen en cada presentación.

Pero antes de intentar adivinar identidades, conviene ubicar a cada participante: cómo se llama, qué lo caracteriza y qué ha contado. Esta guía reúne a los personajes anunciados para la temporada, incluidos aquellos que ya tuvieron su primera aparición.

¿Cuáles son los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2026?

Carmela Tarantela

Esta araña tiene una conexión especial con el teatro y los escenarios. Su presentación también dejó ver un lado maternal, uno de los primeros elementos que el programa ofreció como pista para conocerla mejor.

Slash

Es un rey procedente de Slimeburgo. Además de ese mundo fantástico, sus primeras pistas incluyeron referencias a triunfar dentro y fuera de la cancha, un detalle para quienes buscan conexiones con el deporte.

Patito Feo

Es una patita que busca sobresalir pese a sentirse diferente. Su historia gira alrededor de la aceptación y de las ganas de conquistar el escenario, aunque no encaje con la imagen de un cisne de portada.

Alex Loro

El rock es parte de su personalidad y Alex Lora figura entre sus referentes musicales. En sus primeras pistas apareció el paso de cantar en el Metro a presentarse frente a un público más amplio.

Álex Loro, personaje de Quién es la máscara Especial

Fifí Ñera

Esta perrita combina una personalidad decidida con una historia de barrio. La búsqueda de su padre, que la lleva por un entorno de cantinas, forma parte de los elementos narrativos presentados por el programa.

Fifi Ñera, personaje de Quién es la máscara Quien es la máscara

Gárgola

Su apariencia intimidante contrasta con una personalidad romántica y viajera. Entre las primeras pistas también aparecieron referencias a un pasado relacionado con los villanos.

Beto Batazo

El béisbol es una de sus grandes aficiones, pero también disfruta bailar y estar sobre un escenario. Sus pistas reúnen referencias deportivas y al espectáculo.

Beto Batazo, personaje de Quién es la máscara Quién es la máscara

Dr. Kaboom

Es un científico que explora la Tierra. Su historia incluye una familia complicada, aunque con antepasados relacionados con el conocimiento y la sabiduría.

Octavia Ventosa

Este personaje marino comparte experiencias y recomendaciones con sus seguidores. Entre sus pistas destaca una decepción amorosa: alguien le rompió sus tres corazones.

El Paisa

Es un trompo al pastor con orgullo por sus raíces mexicanas. La comida, las canciones de Juan Gabriel y el regional mexicano forman parte de sus gustos.

El Paisa, personaje de Quién es la máscara Quién es la máscara

La Patrona

Esta loba tiene una personalidad firme y valora la lealtad. En su presentación dejó claro que prefiere a las personas sinceras y que está dispuesta a defender su lugar.

Rito Cangurito

Los videojuegos y las transmisiones en internet forman parte de su mundo. Le gusta Roblox y aspira a convertirse en un streamer reconocido; su familia también aparece en sus pistas.

Rito Cangurito, personaje de Quién es la máscara Quién es la máscara

Ana Conda

Habita en un pantano y se distingue por su seguridad. Su estrategia consiste en observar y esperar el momento adecuado para conseguir lo que quiere.

Atrapasueños

Es un personaje sin género, de personalidad juguetona y misteriosa. Tiene una sensibilidad especial para comprender las emociones de los demás.

Caco Mixtle

Su historia juega con la figura de un ladrón que busca conseguir aplausos y risas. Se presenta como alguien inteligente, vanidoso y caballeroso.

Licua Checo

Tiene una personalidad inquieta y extrovertida. Se identifica con el barrio y disfruta contar anécdotas, aunque suele añadirles algo de exageración.

Roseta Palomares

El cine define su universo. Presume cercanía con estrellas de Hollywood y describe sus cambios de personalidad mediante referencias a distintos sabores de palomitas.

Tiburcio

Disfruta hacer ejercicio, cuidar su apariencia y convivir con quienes visitan la playa. Su presentación incluye una contradicción curiosa: pasa tiempo junto al mar, pero no entra al agua.

¿Cuándo y dónde ver ¿Quién es la Máscara? 2026?

¿Quién es la Máscara? 2026 se transmite los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas, tiempo del centro de México. La temporada comenzó el 11 de octubre y combina presentaciones musicales con pistas para intentar identificar a quienes se ocultan bajo los disfraces.

bgpa