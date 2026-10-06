¿Entrará Paola Suárez? La Mansión VIP 2 de HotSpanish ya tiene fecha de estreno

HotSpanish confirmó que La Mansión VIP 2 llegará este 2026 con nuevos integrantes. Tras revelar la fecha oficial en que dará inicio el reality, comenzaron las especulaciones sobre los participantes y el nombre que resonó fue el de Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara.

Luego del interés generado por la primera emisión, la cual se estrenó el 12 de abril y llegó a su fin el 10 de mayo, resultando ganadora Sol León, con un premio de 2 millones de pesos, la segunda temporada buscará consolidarse como uno de los proyectos con mayores vistas en plataformas digitales.

Para ello la nueva edición promete repetir la fórmula de convivencia, entretenimiento, polémica y sorpresas que llamó la atención durante su primera temporada.

¿Cuándo se estrena La Mansión VIP 2 de HotSpanish?

La Mansión VIP 2 de HotSpanish. @lamansionvipmx

El creador del proyecto, HotSpanish, adelantó el retorno del formato con una publicación en sus redes sociales y el texto:

Se acabó el silencio. Estoy de vuelta”.

De acuerdo con lo anunciado por HotSpanish, La Mansión VIP 2 se estrena el próximo 8 de noviembre.

La segunda temporada tendrá como escenario nuevamente Guadalajara, donde los integrantes deberán compartir espacios y enfrentar las dinámicas propias del reality, mientras su convivencia queda expuesta ante la audiencia.

Cabe recordar que el formato tiene similitudes con programas como La Casa de los Famosos, ya que los participantes conviven 24 horas al día, los siete días de la semana, aunque en este caso el periodo de convivencia es más corto.

En la primera temporada fueron 16 participantes encerrados durante aproximadamente 30 días; fueron divididos en dos equipos, azul y rojo, y tenían que convivir, formar alianzas y enfrentarse a diferentes pruebas para conseguir beneficios dentro de la casa. Entre las actividades semanales estaban la competencia por la comida, la prueba por el cuarto VIP, retos para obtener poderes que podían influir en las nominaciones y cambios de habitación, además de dinámicas como la tabla de riesgo y las eliminaciones.

La mansión contaba con más de 50 cámaras para seguir la convivencia prácticamente en todo momento, además de habitaciones, áreas comunes, gimnasio, jacuzzi y hasta una pequeña cárcel para los integrantes del equipo perdedor.

El reality se transmitió de manera gratuita por YouTube, a través del canal HotSpanish Vlogs, sin necesidad de contratar una plataforma de streaming. La propuesta buscaba que los espectadores pudieran seguir lo que ocurría en la casa mediante transmisiones en vivo y participar directamente en el desarrollo del programa a través del Super Chat de YouTube.

Lo anterior, es algo que se espera que se repita en la segunda temporada.

¿Paola Suárez entrará a La Mansión VIP 2?

La Mansión VIP 2 de HotSpanish. @paolitasuarez28

Hasta ahora no existe una lista oficial de los participantes de la segunda temporada de La Mansión VIP, pero uno de los nombres que han sido mencionados es el de Paolita Suárez, aunque de momento su participación se considera solo como una especulación.

El rumor de la entrada de una de “Las Perdidas” al proyecto de HotSpanish, se debe a las declaraciones de la misma Paolita Suárez durante el final de La Casa de los Famosos México 2026, en donde su amiga Karina Torres quedó en tercer lugar.

Suárez arremetió en contra del programa al cuestionar el gane de Mariana Ochoa, quien fue eliminada al inicio de la competencia y luego regresó para resultar vencedora.

Después de que terminó la cuarta temporada del reality, Paola Suárez dejó clara su postura sobre una posible participación en futuras ediciones.

La influencer utilizó una expresión contundente para rechazar la posibilidad de entrar al programa si nuevamente recibe una invitación:

Y si me vuelven a llamar para La Casa de los Famosos, chin… a su ma…”.

Por lo anterior, han crecido los rumores de su participación en La Mansión VIP 2, pero eso no por el momento no se ha confirmado.

Público elegirá a sus favoritos

Entre las novedades del formato se encuentra un espacio para que los seguidores sugieran a los creadores que les gustaría ver dentro de La Mansión VIP.

El formulario permite escribir tres nombres sin elegir de una lista previa. Cada propuesta puede identificarse mediante el nombre del creador, su usuario o un enlace; también ofrece la opción de añadir su Instagram para facilitar la identificación.

El orden de las propuestas no establece una prioridad: los tres favoritos cuentan por igual. Esta dinámica recoge preferencias del público, aunque proponer a una persona no equivale a confirmar su participación.

Entre las figuras que suenan para participar están Lupita TikTok, Yeri Mua, Yetus y Aldo de Nigris, además de la posibilidad de que se integre algún otro miembro de la familia De Nigris.

Sin embargo, ninguno de estas personalidades ha confirmado su participación, por lo que habrá que esperar al anuncio del cast oficial.