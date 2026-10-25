Muere Eric Bauza, voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

Eric Bauza, actor que dio voz en inglés a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes de los Looney Tunes, murió a los 46 años, según un comunicado atribuido a su familia que fue compartido en sus redes sociales.

Su trayectoria lo llevó a interpretar a varias de las figuras más reconocibles de la animación, tanto en televisión como en producciones cinematográficas.

El mensaje difundido bajo el nombre de su cuenta de Instagram, bauzilla, señala que el fallecimiento ocurrió de manera repentina y anticipa que se compartirán más detalles, por otro lado, el registro público del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles consigna una muerte a su nombre el 25 de octubre de 2026.

La familia de Eric Bauza dejó un comunicado en sus redes sociales PopBase

¿Qué informó la familia de Eric Bauza?

El comunicado presenta a Bauza como ganador del Emmy y como una de las voces contemporáneas de los personajes de Warner Bros. La familia no explica las circunstancias del fallecimiento ni menciona una enfermedad previa.

“Eric Bauza, actor de voz ganador del Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes Bugs Bunny y Daffy Duck, junto con decenas de otros queridos personajes animados, ha fallecido repentinamente”, señala el texto en su traducción al español.

En la captura de la publicación aparecen mensajes de compañeros de profesión, entre ellos Carlos Alazraqui y Jim Cummings.

“Estoy en shock. Esto no parece real. Estoy devastado”, escribió Alazraqui, mientras que Cummings expresó que se había quedado sin palabras y recordó la amabilidad del actor.

¿Quién era Eric Bauza?

Bauza creció en Scarborough, Ontario, Canadá, donde su padre y su abuelo lo acercaron a los dibujos animados clásicos. Aquellos personajes que conoció durante la infancia terminaron formando parte de su trabajo como intérprete.

Su repertorio dentro de los Looney Tunes incluía a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Piolín y Marvin el Marciano. Se trataba de interpretaciones para las versiones en inglés de estas producciones, una distinción importante para el público que conoce a los personajes mediante el doblaje latinoamericano.

También participó en películas como Space Jam: A New Legacy, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie y Coyote vs. Acme. En The Day the Earth Blew Up, su trabajo reunió las voces de los dos protagonistas: el Pato Lucas y Porky.

Los premios Emmy que reconocieron su trabajo

El actor ganó tres premios Children’s & Family Emmy por sus interpretaciones en Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders y Teen Titans Go!, de acuerdo con la biografía publicada por su agencia, The Coppage Company.

Eric Bauza hacía la voz en inglés de Bugs Bunny y Pato Lucas en los Looney Tunes Instagram

Su vínculo con estos reconocimientos también lo llevó al escenario como conductor: Bauza presentó la ceremonia celebrada el 15 de marzo de 2025, una noche en la que además recibió uno de los premios por su trabajo frente al micrófono.

Sus personajes más allá de los Looney Tunes

La carrera de Bauza también abarcó otras franquicias infantiles. Interpretó al protagonista de The Adventures of Puss in Boots y a Fozzie en la versión de Muppet Babies, dos personajes con registros distintos al humor de Bugs Bunny o el Pato Lucas.

En producciones de Disney prestó su voz a Reggie en Kiff y a Harry, Sniff y Lloyd en Pupstruction. Su repertorio también incluyó al Pájaro Loco, con lo que mantuvo una presencia constante en series y películas dirigidas a distintas generaciones de espectadores.

bgpa