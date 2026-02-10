Irán Castillo relata cómo vivió su secuestro y revela que desarrolló síndrome de Estocolmo

La actriz y cantante Irán Castillo volvió a hablar del secuestro que vivió y contó que, durante esos días, presentó una reacción psicológica asociada al cautiverio: el síndrome de Estocolmo.

El testimonio lo compartió en una entrevista con la periodista Matilde Obregón, difundida en su canal de YouTube, donde recordó que el hecho ocurrió tras un incidente vial cuando ella se encontraba sola, fue llevada a una casa de seguridad y permaneció retenida mientras su familia negociaba su liberación.

En la conversación, la intérprete detalló que permaneció tres días retenida y reveló que recibió apoyo económico de una cantante mexicana para completar el rescate.

Irán Castillo contó que el secuestro ocurrió en mayo de 2015. También dijo que esto sucedió entre las 11:30 de la noche y la medianoche, ya que conducía su auto sola tras salir de una obra de teatro que fue a ver.

“Estuve tres días ahí con ellos”, dijo, al describir el secuestro.

La actriz relató que permaneció tres días privada de la libertad tras un incidente vial. Captura de pantalla de YouTube (Foto: Matilde Obregón)

Irán Castillo revive el secuestro y describe cómo ocurrió

Castillo explicó que el hecho no habría sido planeado específicamente en su contra, sino que respondió a un patrón de selección de víctimas. En la entrevista, afirmó que los agresores seguían “a la mujer que va sola”.

Irán Castillo incluso recordó que sus secuestradores chocaron su vehículo por detrás y se bajó (de su automóvil) para ofrecerles una disculpa, aunque ella no fue la culpable. Esto fue aprovechado por los captores, quienes la encañonaron para llevársela.

Señaló que, al principio, interpretó la situación como un asalto, hasta que notó que el trayecto se extendía y que ya no estaba en una zona familiar.

Ya en el inmueble donde la mantuvieron, describió que revisaron sus pertenencias y descubrieron su identidad. A partir de ese momento, la negociación se trasladó a llamadas con su familia, mientras ella recibió instrucciones para mantener la mirada abajo y no intentar identificar a sus captadores.

En su relato, la intérprete mencionó que no fue vendada, pero sí controlada con órdenes constantes. Dijo que su prioridad fue mantener la calma.

En entrevista, Irán Castillo recordó el secuestro que marcó su vida (Foto: Mezcal Entertainment)

“Nunca me trataron mal”: Irán Castillo

Uno de los puntos centrales del testimonio es la forma en que Castillo interpretó el comportamiento cotidiano de quienes la custodiaban.

“Nunca me trataron mal”, afirmó, al señalar que le ofrecían comida y que, dentro del encierro, percibió conductas que interpretó como “buen trato”.

La actriz distinguió entre quienes estaban físicamente con ella y una figura que describió como “jefe”, a quien escuchó por teléfono y a quien atribuyó un tono más hostil. En su versión, esa voz era la que concentraba la presión psicológica y el lenguaje intimidante.

Castillo añadió que durante el cautiverio hubo presencia de una mujer que, según dijo, la “cuidó” dentro del grupo.

“Me trataban bien, me decían ‘qué quieres de desayunar, flaquita’”, detalló la actriz. “Hubo una chica que estuvo conmigo y siempre me cuido. O sea, fueron, dentro lo que cabe, porque fue un secuestro, no me trataron mal, no me hicieron nada”.

Castillo explicó que una especialista le habló del síndrome de Estocolmo tras su liberación. (Foto: Mezcal Entertainment)

Síndrome de Estocolmo: la explicación que recibió tras su liberación

En la entrevista, Castillo aseguró que una especialista le puso nombre a lo que estaba sintiendo tras la liberación.

“Eso que tú tienes se llama síndrome de Estocolmo”.

De acuerdo con descripciones clínicas y divulgativas, el síndrome de Estocolmo se refiere a una respuesta psicológica en la que una persona cautiva desarrolla empatía o sentimientos positivos hacia su captor, como parte de un mecanismo de supervivencia.

Diversas fuentes también señalan que no es un diagnóstico formal universal en manuales psiquiátricos, pero sí un fenómeno documentado en rehenes y víctimas de abuso.

La cantante recordó que su caso judicial en Chihuahua concluyó con absolución. (Foto: Mezcal Entertainment)

Gloria Trevi: El apoyo económico durante el secuestro

Castillo abordó directamente el tema del rescate y el apoyo externo. “Gloria Trevi… ayudó muchísimo”, dijo, al explicar que su familia no completaba la cantidad exigida por los secuestradores.

La cantante, según el testimonio, no era cercana a ella en ese momento, pero existía un vínculo indirecto a través de conocidos de su familia. La actriz añadió que, con el tiempo, pudo retribuir el apoyo, aunque insistió en que la gratitud permanece por la urgencia del momento.