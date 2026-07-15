¿Quién fue Andrew Cunanan? La oscura mente detrás del asesino de Gianni Versace

Cada 15 de julio vuelve a recordarse uno de los crímenes más conocidos de la década de los noventa: el asesinato de Gianni Versace frente a su casa en Miami Beach.

Sin embargo, detrás de ese caso hay otro nombre que sigue despertando interés casi tres décadas después: Andrew Cunanan.

Cuando disparó contra el diseñador italiano en 1997, Cunanan ya era uno de los hombres más buscados por el FBI. Su fotografía aparecía en carteles distribuidos por todo Estados Unidos y las autoridades llevaban semanas intentando localizarlo por una serie de asesinatos cometidos en distintos estados.

El crimen de Versace fue el último de una cadena de homicidios que terminó apenas ocho días después, cuando el propio Cunanan fue encontrado muerto en Miami.

De estudiante brillante a uno de los fugitivos más buscados

Andrew Cunanan nació en California en 1969 y desde joven llamó la atención por su inteligencia. Quienes lo conocieron aseguraban que tenía facilidad para aprender idiomas y una gran memoria, pero también que acostumbraba exagerar o inventar historias sobre su vida.

Con frecuencia decía pertenecer a una familia adinerada o presumía amistades y lujos que no existían. Esa necesidad de proyectar una imagen de éxito lo acompañó durante varios años.

Después de dejar la universidad, comenzó a frecuentar círculos sociales donde mantenía relaciones con hombres mayores que le ofrecían apoyo económico. Durante ese periodo construyó un estilo de vida que estaba muy lejos de su realidad financiera.

Andrew Cunanan fue identificado como el responsable del asesinato de Gianni Versace en 1997. X @KellyAfterDarkk

¿Por qué el FBI ya estaba buscando a Andrew Cunanan antes de matar a Gianni Versace?

Antes de que el nombre de Gianni Versace apareciera en la investigación, Andrew Cunanan ya era buscado por las autoridades estadounidenses.

Entre abril y mayo de 1997, varias personas fueron asesinadas en distintos estados mientras Cunanan recorría el país. Conforme avanzaban las investigaciones, los agentes descubrieron que los casos estaban relacionados y que el principal sospechoso era el mismo hombre.

El FBI difundió su fotografía en todo Estados Unidos e incluso lo incorporó a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados.

Durante semanas, distintas personas aseguraron haberlo visto en bares, restaurantes y hoteles, pero cada pista llegaba demasiado tarde y Cunanan conseguía escapar una vez más.

Antes del asesinato de Gianni Versace, Andrew Cunanan ya era buscado por el FBI por otros homicidios. FBI

El día que Andrew Cunanan asesinó a Gianni Versace

La mañana del 15 de julio de 1997, Gianni Versace regresaba a su residencia después de desayunar en una cafetería cercana.

Cuando estaba por entrar a su casa, un hombre se acercó por detrás y le disparó dos veces.

El diseñador fue trasladado a un hospital, pero murió pocas horas después.

Las pruebas encontradas por la policía llevaron rápidamente a Andrew Cunanan. Para ese momento ya era uno de los fugitivos más buscados del país, por lo que el asesinato recibió atención inmediata del FBI y de distintas agencias de seguridad.

La muerte de Versace dio la vuelta al mundo y convirtió el caso en una noticia internacional.

El asesinato de Gianni Versace convirtió a Andrew Cunanan en uno de los criminales más conocidos de los años noventa. X @MissingVanished

¿Por qué eligió asesinar a Gianni Versace?

Esa es la pregunta que sigue sin una respuesta definitiva.

Como Andrew Cunanan murió antes de ser detenido, nunca explicó por qué asesinó al diseñador italiano.

Con el paso de los años surgieron distintas teorías. Algunas planteaban que ambos se conocían; otras sugerían que Cunanan veía en Versace el éxito y el reconocimiento que él siempre había buscado.

También aparecieron versiones que hablaban de una posible relación entre ambos o de un crimen por encargo, pero ninguna pudo comprobarse durante la investigación.

Por ello, el motivo del asesinato continúa siendo una incógnita.

El caso de Andrew Cunanan sigue generando interés casi tres décadas después de la muerte de Gianni Versace. X @voguebrasil

¿Qué le pasó a Andrew Cunanan?

El 23 de julio de 1997, las autoridades localizaron a Andrew Cunanan escondido en una casa flotante de Miami Beach.

Cuando la policía rodeó el lugar, el fugitivo se quitó la vida con un disparo antes de poder ser detenido.

Su muerte cerró la investigación, pero también impidió conocer las razones detrás de la serie de asesinatos que cometió durante los meses anteriores.

El asesinato de Gianni Versace cambió la historia de la moda y convirtió a Andrew Cunanan en uno de los criminales más conocidos de finales de los años noventa.