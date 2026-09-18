Detrás del ídolo del rock: Así fue la historia de Johnny Laboriel y su esposa Vivianne Thirion

Detrás de la energía, la personalidad desenfadada y la voz que convirtió a Johnny Laboriel en uno de los grandes referentes del rock and roll mexicano, existía una historia mucho más íntima que durante décadas permaneció lejos de los reflectores: su matrimonio con Vivianne Thirion.

Así fue la carrera laboral de Johnny Laboriel

El talento artístico de Laboriel parecía estar marcado desde casa. Su padre, Juan José Laboriel, fue guitarrista y compositor, por lo que Johnny tuvo contacto con la música desde temprana edad.

Johnny Laboriel fue uno de los grandes referentes del rock and roll mexicano con una historia de amor que permaneció lejos de los reflectores. Mezcalent

Durante su adolescencia comenzó a participar en diferentes agrupaciones hasta encontrar una de las oportunidades que cambiarían su trayectoria: su incorporación a Los Rebeldes del Rock durante la década de 1960.

Con la agrupación alcanzó gran popularidad y se convirtió en uno de los rostros reconocibles del rock and roll en México. Entre las canciones que marcaron aquella etapa se encuentra “Melodía de amor”, tema que con el paso de los años quedó asociado a la historia musical del intérprete.

¿Cómo se conocieron Johnny Laboriel y Vivianne Thirion?

Aunque el cantante alcanzó una enorme popularidad gracias a su carrera artística, su vida sentimental se desarrolló con mucha más discreción. Johnny y Vivianne se conocieron cuando todavía asistían a la escuela.

Johnny Laboriel y Vivianne Thirion se conocieron cuando eran jóvenes y, después de ocho años de noviazgo, decidieron comenzar una vida juntos como marido y mujer. FB johnnylaboriel

Ella era amiga de una de las hermanas del músico y, poco a poco, aquella amistad terminó convirtiéndose en una relación que marcaría sus vidas. Su noviazgo no fue completamente lineal.

La pareja tuvo algunas separaciones y posteriormente volvió a darse una oportunidad, hasta que después de aproximadamente ocho años juntos decidió dar el siguiente paso. El 11 de diciembre de 1969, Johnny Laboriel y Vivianne Thirion se casaron y comenzaron una vida en común que se prolongaría durante más de cuatro décadas.

¿Cuántos hijos tuvo Johnny Laboriel?

Mientras Johnny consolidaba su carrera, Vivianne permaneció como una figura discreta dentro de su vida. Personas cercanas a la pareja han señalado que ella fue una importante fuente de inspiración para el cantante y que su relación representó uno de los pilares de su vida personal.

El matrimonio de Johnny Laboriel y Vivianne Thirion tuvo dos hijos, Juan Francisco y José Emmanuel, quienes se convirtieron en una parte fundamental de la vida del cantante. FB johnnylaboriel

El matrimonio tuvo dos hijos. En 1970 nació Juan Francisco, el primogénito de la pareja, y tres años después llegó José Emmanuel. La llegada de sus hijos también significó un cambio importante para Laboriel, quien enfrentó durante una etapa problemas relacionados con el alcoholismo.

De acuerdo con los relatos sobre su vida, convertirse en padre representó para el cantante una motivación para intentar dejar atrás sus adicciones y concentrarse en su familia. La paternidad se convirtió así en una parte fundamental de su historia, mientras continuaba desarrollando su trayectoria musical.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Johnny Laboriel?

El 18 de septiembre de 2013, la vida de Johnny Laboriel llegó a su fin, dejando un profundo vacío entre sus seguidores y, especialmente, en su familia.

Vivianne Thirion permaneció lejos de los reflectores mientras Johnny Laboriel construía una exitosa carrera como uno de los grandes ídolos del rock and roll mexicano. FB johnnylaboriel

Vivianne fue una de las personas más afectadas por la pérdida. Al recordar los últimos momentos del cantante, habló de un hombre que permaneció en casa acompañado por sus seres queridos y que atravesó diferentes altibajos durante su enfermedad.

La viuda también describió a Johnny durante sus últimos instantes como un hombre sereno, con los ojos brillantes y rodeado de amor. Para la familia, aquella despedida estuvo marcada por una de las últimas peticiones del intérprete: que sus seres queridos permanecieran siempre unidos.

Antes de morir, Johnny Laboriel habría dejado una petición especial para su familia: mantenerse unida, un deseo que marcó profundamente a sus seres queridos. FB johnnylaboriel

Su hijo Juan Francisco también recordó que el cantante tuvo días en los que mantenía la esperanza y otros en los que se mostraba mucho más débil. Finalmente, sus restos fueron cremados y, de acuerdo con lo señalado por su familia, sus cenizas serían repartidas en el Bosque de Chapultepec.

Así, detrás del ídolo del rock quedó la historia de un hombre que compartió más de cuatro décadas de su vida con Vivianne Thirion. Una relación que comenzó en las aulas, atravesó noviazgo, matrimonio, hijos, dificultades personales y éxitos profesionales, y que terminó únicamente cuando la muerte los separó.