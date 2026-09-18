Arturo Carmona revela qué pasaría si vuelve a encontrarse con Alicia Villarreal

Arturo Carmona habló sobre el posible reencuentro con Alicia Villarreal, madre de su hija en común, Melenie Carmona, ahora que ambos están por convertirse en abuelos.

Los artistas han mantenido una relación cordial con el paso de los años, después de su divorcio, pero también han atravesado algunos momentos de tensión. El más reciente ocurrió luego de que Arturo revelara públicamente que sería abuelo, antes de que su hija compartiera la noticia.

A pesar de estas diferencias, el actor dejó claro cuál es su postura ante un posible reencuentro con Alicia Villarreal, especialmente ahora que su hija está embarazada.

Arturo Carmona reacciona a un posible reencuentro con Alicia Villarreal

El programa Ventaneando entrevistó al actor para conocer su opinión sobre la posibilidad de coincidir nuevamente con Alicia Villarreal. Ante la pregunta, Carmona aseguró que mantiene las puertas abiertas al diálogo.

“Yo no estoy peleado con nadie, yo siempre he tenido apertura de un diálogo si se requiere, que creo que es el deber ser ahora que vamos a ser abuelos”.

Con estas declaraciones, Arturo Carmona señaló que no existe una controversia personal entre ambos y que está dispuesto a mantener una comunicación cordial, especialmente durante esta nueva etapa familiar que comenzó con el embarazo de Melenie.

La prioridad para Arturo Carmona es su hija y su nieto

El actor también destacó que mantener una buena comunicación será fundamental en esta nueva etapa, pues para él lo más importante es que Melenie Carmona se encuentre bien y pueda vivir su embarazo rodeada de tranquilidad.

“Yo creo que hay que hacerlo por nuestra hija, que nuestra hija lo puede todo, y por ese nieto o nieta que tenga un ejemplo de vida familiar como debe de ser, donde reine la armonía. Y si no somos amigos, si no somos nada, al menos que tengamos cordialidad porque vamos a tener comunicación para siempre”, explicó.

De esta manera, Arturo dejó claro que, lejos de cualquier diferencia del pasado, busca que exista respeto y cordialidad con Alicia Villarreal por el bienestar de su hija y del bebé que está por llegar.

¿Por qué se enojó Alicia Villarreal con Arturo Carmona?

Arturo Carmona y Alicia Villarreal decidieron tomar caminos separados después de tres años de matrimonio y se divorciaron en 2001. Durante su relación tuvieron a su hija, Melenie, quien actualmente está por convertirse en mamá.

Después de la separación, ambos atravesaron algunos momentos complicados, aunque con el paso de los años lograron construir una relación basada principalmente en el respeto y el bienestar de su hija.

Una de sus diferencias más recientes ocurrió cuando Arturo Carmona anunció que sería abuelo, situación que generó una reacción de Alicia Villarreal, quien consideró que la noticia debía ser compartida primero por su hija.

Pese a ese episodio, las declaraciones más recientes de Arturo muestran disposición para mantener una relación cordial con la cantante. Ahora, con la llegada de un nuevo integrante a la familia, ambos podrían coincidir nuevamente y mantener la comunicación por el bienestar de Melenie y de su futuro nieto o nieta.