¿Quién fue Ernestina Pais? La icónica conductora que murió en un trágico accidente

La reconocida periodista Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años de edad tras sufrir un impacto letal. Fuentes policiales confirmaron que la presentadora conducía su automóvil cuando cruzó un paso a nivel con la barrera baja y recibió el golpe directo de un tren en la localidad de San Isidro, Argentina.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondientes al ramal Tren de la Costa del tren Mitre. Pais manejaba un vehículo modelo Honda City negro y absorbió la fuerza de la colisión del lado del conductor, perdiendo la vida de manera instantánea.

Ernestina Pais fue arrollada por un tren. Foto: Especial

Los equipos de emergencia confirmaron que la animadora fue la única víctima de este choque. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, tomó intervención inmediata para iniciar las averiguaciones legales sobre el caso.

Voceros del Ministerio de Transporte bonaerense revelaron un dato alarmante durante las primeras indagatorias del siniestro. La conductora carecía de permiso oficial para manejar, pues las autoridades la inhabilitaron hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse repetidamente a realizar controles de alcoholemia.

Una carrera histórica en la pantalla chica

La figura de Ernestina Pais marcó una época completa en la radio y la televisión argentina. Su hito mediático más grande llegó en el año 2009, cuando asumió la conducción del exitoso formato Caiga Quien Caiga (CQC) y se convirtió en la única mujer en liderar el icónico ciclo.

Antes de este triunfo, formó parte del panel de Mañanas Informales por la señal del Canal 13, junto al legendario Jorge Guinzburg. Su relación profesional con el humorista comenzó a principios del año 2000 mediante sus divertidas colaboraciones en el programa La Biblia y el Calefón.

Ernestina Pais conduciendo un programa. Foto: Especial

El público reconoció siempre su enorme histrionismo y su estilo frontal frente a las cámaras y micrófonos. La estrella consolidó un lugar propio en la industria del entretenimiento tras continuar los pasos de su hermana, Federica Pais, quien inició su recorrido en la conducción varios años antes.

Su trayectoria abarcó múltiples formatos y géneros televisivos de alto rating a nivel nacional. En 2013 lideró el magacín matutino Desayuno americano por la pantalla de América, y entre los años 2019 y 2021 participó activamente como panelista de debate político en el programa nocturno Intratables.

Un historial marcado por los accidentes viales

Durante los últimos años, la actriz sufrió diversos incidentes de tránsito que alarmaron a su círculo íntimo y laboral. El choque más reciente ocurrió en el mes de marzo de este año, cuando estrelló exactamente el mismo Honda City contra un Alfa Romeo en el barrio de Vicente López.

En aquel accidente sobre la avenida del Libertador, la periodista rechazó someterse al test de alcoholemia oficial. Antes de este suceso, los registros policiales de tránsito contabilizaron otros cuatro altercados vehiculares graves a lo largo de los últimos siete años de su vida.

Ernestina Pais en una entrevista. Foto: Especial

El primero de ellos ocurrió en 2019, cuando chocó su auto en aparente estado de ebriedad e intentó darse a la fuga en Olivos. En 2022 impactó otro automóvil en la zona de Palermo y los agentes policiales la detuvieron al tratar de escapar nuevamente de la escena pública.

La historia se repitió en 2023 con una fuerte colisión en el barrio de Núñez, donde también impidió la prueba de alcoholemia a los oficiales. El entorno de la estrella confirmó que enfrentó una dura batalla contra el alcoholismo, con una internación forzosa de la cual salió hace apenas un año y medio.