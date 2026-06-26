México consolida liderazgo sanitario en cumbre de autoridades regulatorias en Argentina

En un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional y modernizar los esquemas de vigilancia médica, México participó activamente en la Reunión Anual de Autoridades Regulatorias Nacionales de Referencia Regional (ARNr), celebrada en Argentina. El encuentro estuvo encabezado por Víctor Hugo Borja Aburto, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Durante las sesiones de trabajo, la delegación mexicana presentó los avances del país en materia de optimización administrativa y convergencia regulatoria. Entre los temas prioritarios destacaron la transición digital y la adopción del esquema de *reliance* (reconocimiento mutuo de decisiones regulatorias), una estrategia clave para agilizar el acceso a insumos de salud seguros y de calidad en territorio nacional.

De acuerdo con el organismo regulador, la intervención en este foro internacional permite proyectar las políticas públicas del Estado mexicano en el hemisferio:

“La participación de esta autoridad sanitaria posiciona la visión estratégica y el trabajo del Gobierno de México, al consolidar un modelo regulatorio cooperativo, ágil y moderno”.

El posicionamiento de México reafirma el compromiso de la actual administración con la soberanía farmacéutica y el intercambio técnico con sus contrapartes de la región. Al respecto, las autoridades destacaron que estos encuentros multilaterales son fundamentales para construir redes de respuesta rápida ante contingencias sanitarias comunes.

Para concluir, la comisión reafirmó el espíritu de su participación en el encuentro sudamericano, delineando los objetivos institucionales a largo plazo:

“Cofepris continúa trabajando por un multilateralismo sanitario soberano, activo y eficaz que contribuya a garantizar el bienestar sanitario del pueblo de México”.

Con estas acciones, el país ratifica su papel como un referente técnico en América Latina, promoviendo normativas que protegen la salud de la población y dinamizan el desarrollo científico regional.