Director de Obsession revela el trágico destino de Nikki tras el final de la película

El director del thriller de terror del momento, Curry Barker, reveló el oscuro destino de su protagonista tras el polémico final de la película. Obsession llegó a los cines mexicanos este viernes 26 de junio de 2026 y desató intensos debates entre los fanáticos del género.

El cineasta explicó las graves consecuencias legales que enfrentará la protagonista al recobrar finalmente su verdadera identidad. En una reciente entrevista con el portal Cinemablend, el realizador detalló el desolador panorama para el personaje interpretado por la actriz Inde Navarrette.

Póster promocional de Obsession. Foto: Universal Pictures

"Probablemente irá a prisión por mucho tiempo", afirmó el escritor y director. Nikki enfrenta una dantesca escena del crimen que incluye mil millones de dólares dentro de la casa de Ian, mientras el cuerpo inerte del hombre yace sobre el piso.

El sombrío futuro penal de Nikki

Las autoridades vincularán inevitablemente a la joven con la inmensa fortuna y el misterioso asesinato múltiple. El director aseguró que la policía construirá una versión de los hechos totalmente desfavorable para ella. "No creo que vaya a tener una vida muy buena. Es muy triste", declaró el cineasta.

El confinamiento de la protagonista tras las rejas se convirtió en una certeza absoluta dentro de este macabro relato. Barker ofreció un adelanto exclusivo a la revista Deadline sobre la inminente expansión de esta sangrienta historia hacia otros proyectos.

Inde Navarrette triunfó con su papel en Obsession. Foto: Focus Features

El realizador confirmó que su próxima cinta ocurre exactamente en el mismo universo de Obsession. Esta nueva producción incluirá referencias directas al destino penal de la protagonista para conectar ambas tramas y premiar a los espectadores más atentos.

La expansión del universo y una posible secuela

"En la próxima película hay una especie de noticia en la que se oye a un presentador hablando de un triple homicidio cometido por una mujer", detalló el director sobre este ingenioso cruce narrativo.

Esta revelación mediática sella la condena de Nikki dentro de una penitenciaría estatal. Los espectadores conocerán los ecos de este sangriento crimen a través de las transmisiones informativas que sonarán de fondo en el nuevo largometraje.

Obsession lanzó a la fama a Inde Navarrette. Foto: Foto: Focus Features

La puerta quedó totalmente abierta para continuar la historia principal en un futuro cercano. Barker no descartó el desarrollo de Obsession 2 para explorar a fondo la vida del personaje dentro de la prisión o detallar un eventual escape.

El año 2026 entregó grandes propuestas para la pantalla grande, pero la perturbadora visión de Barker eclipsó al resto de los estrenos. La película impuso un nuevo estándar de calidad mediante su atmósfera opresiva y sus magistrales giros de guion.

La actuación estelar de Inde Navarrette recibió elogios unánimes por parte de la crítica especializada. Su enorme capacidad para transitar entre el trauma psicológico profundo y la revelación final consolidó el impacto emocional de la exitosa cinta.