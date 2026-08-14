¡Qué ternura! Nadia Ferreira comparte nuevas imágenes de Myla, hija de Marc Anthony

Con tiernas imágenes, Nadia Ferreira compartió un pequeño vistazo de la sesión de fotos de su bebé Myla, dejando ver uno de los momentos más especiales que ha vivido su familia desde la llegada de la pequeña.

Y es que, para muchas familias, una sesión de fotos de bebé se convierte en un recuerdo único que permite guardar para siempre los primeros momentos de una nueva integrante. Con el paso de los años, estas imágenes adquieren un significado todavía más especial y se convierten en una forma de recordar una etapa que pasa demasiado rápido.

Así fue la sesión de fotos de la bebé de Nadia Ferreira

Fue Nadia Ferreira quien, a través de sus stories de Instagram, compartió algunas imágenes de la sesión de fotos de su bebé Myla, con la frase "los amores de mi vida".

En una de las fotografías se observa a la pequeña acostada y vestida de blanco, con un pantalón de rayas, mientras se encuentra frente a una lámpara de estudio.

La imagen de la bebé, seguida por otra en la que aparece una fotógrafa, permitió a sus seguidores conocer un pequeño vistazo de esta sesión especial que la familia preparó para conservar algunos de sus primeros momentos.

Sin duda, se trata de un recuerdo que Myla podrá mirar cuando sea mayor y que seguramente tendrá un significado especial para ella y para toda su familia.

Nadia Ferreira comparte fotos de la sesión de fotos de su bebé Myla Foto: @nadiaferreira

¿Cuándo nació la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira?

Marc Anthony y Nadia Ferreira recibieron con alegría a su segunda hija en común en junio de este año, una noticia que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales.

En la fotografía publicada por la pareja se observa a Marc Anthony, Nadia Ferreira y su primogénito Marco mientras cargan a la pequeña Myla, protagonizando una tierna imagen familiar.

La llegada de la bebé causó gran emoción entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitar a los padres. La publicación de Marc Anthony y Nadia Ferreira reunió cientos de miles de reacciones y miles de comentarios celebrando la llegada de la pequeña.

“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, escribieron al compartir la noticia.



¿Cómo se conocieron Marc Anthony y Nadia Ferreira?

La historia de amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira comenzó en 2022, aunque su primer encuentro había ocurrido algunos años antes.

La pareja ya se había conocido en 2016, cuando Nadia Ferreira coincidió con Marc Anthony en uno de sus conciertos y tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía con él. Sin embargo, fue seis años después cuando sus caminos volvieron a encontrarse y comenzó su historia de amor.

Después de casi un año de noviazgo, decidieron dar un importante paso en su relación y se casaron en enero de 2023 en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), en Miami, Florida, Estados Unidos, durante una ceremonia privada.

Meses después, la pareja recibió a su primer hijo en común, Marco, quien nació el 18 de junio de 2023, una fecha todavía más significativa para la familia al coincidir con el Día del Padre.

Ahora, con la llegada de Myla, la familia vuelve a vivir una nueva etapa llena de momentos especiales, algunos de los cuales Nadia Ferreira y Marc Anthony han comenzado a compartir con sus seguidores.

Y entre ellos se encuentra esta tierna sesión de fotos de la pequeña, un recuerdo que permitirá a la familia conservar para siempre un pedacito de sus primeros días de vida.