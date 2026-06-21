MasterChef 24/7: ¿Quién fue el eliminado del 21 de junio?

A poco más de un mes del inicio de MasterChef 24/7, los domingos de eliminación tienen cada vez mayor complejidad. Los chefs ya no se conforman con el mínimo, por eso, por sexta ocasión un participante fue eliminado en el marco del Día del Padre.

Cada semana la exigencia sube de nivel en MasterChef. Ya que los cocineros tienen clases y retos diarios, no hay margen para el error; por esa razón, tener un delantal negro no es algo sencillo.

En esta ocasión, fueron nueve los participantes que llegaron al domingo de eliminación portando esta prenda: Antrax, Carmen, Claudia, Daniela, Julio, Lancer, Luis, Michelle y Pablo. Descubre quién fue el sexto eliminado de la competencia.

Primer reto de la noche: Cazuelas

Para celebrar el Día del Padre, los participantes iniciaron con un reto por equipos donde los capitanes fueron exparticipantes de MasterChef acompañados de sus hijos y padre.

Paco Chacón y su hija Polet guiaron al equipo azul, formado por Julio, Carmen y Michelle; Rey Grupero y su hijo Enzo, fueron capitanes del equipo rojo, formado por Claudia, Lancer y Antrax, mientras que Ismael Shu y su papá Enrique Shu guiaron al equipo amarillo, formado por Daniela, Luis y Pablo.

Para demostrar sus habilidades, cada equipo debía preparar un clásico de la cocina mexicana: cazuelas dignas de una taquiza, acompañadas de guarniciones. La recompensa para los ganadores sería enfrentar el reto al límite para intentar salvarse.

Esta vez los encargados de calificar serían los jueces y los maestros de MasterChef, quienes determinaron que el equipo amarillo fuera el ganador con su cerdo en adobo de morita, acompañado de frijoles refritos con chorizo y salsa picante.

Reto al límite: tartar en 10 minutos

Como ganadores del primer reto, Daniela, Luis y Pablo se enfrentaron al reto al límite para ganar un lugar en el balcón y asegurar su lugar una semana más en la competencia. Este consistió en preparar un tartar en solo 10 minutos.

El tartar es un plato a base de carne o pescado crudos, picados finamente y marinados. En esta ocasión, a Daniela le tocó cocinar con salmón, a Luis con atún y a Pablo con res.

Después de presentar su plato, los jueces determinaron que todos lo hicieron bien, pero solo uno llegó al nivel de acidez y complemento del plato que buscaban.

Ese participante fue Luis, quien preparó un tartar veracruzano de atún con salsa ponzu, salsa de soya, aceite de ajonjolí, ralladura de jengibre y aguacate. De esta forma, se salvó de ser eliminado esta noche.

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