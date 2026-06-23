Novio de Daniela Parra desmiente que Héctor Parra tenga pareja en prisión

Diego Hopster habló sobre su relación con Daniela Parra y reveló que ambos ya han platicado sobre la posibilidad de convertirse en padres en el futuro. Aunque dejó claro que no es algo que tengan planeado de inmediato, el actor reconoció que la idea de formar una familia con ella ya está sobre la mesa.

En entrevista con el programa Ventaneando, Diego también fue cuestionado sobre los rumores que apuntaban a que Héctor Parra, padre de Daniela, tendría un nuevo romance mientras permanece en prisión. Sin embargo, el actor negó esa versión y aseguró que, hasta donde sabe, no es verdad.

“No, no, que yo sepa no. Digo, la neta que mi suegro no tiene pelos en la lengua y hablamos de todo cuando vamos, pero no es verdad”, declaró.

Diego Hopster niega romance de Héctor Parra en prisión

Diego Hopster fue directo al hablar sobre las versiones que han circulado alrededor de Héctor Parra, quien actualmente se encuentra en reclusión.

De acuerdo con el actor, cuando visita al padre de Daniela Parra suelen hablar de distintos temas, por lo que considera poco probable que una situación así se mantuviera en secreto.

“La neta que mi suegro no tiene pelos en la lengua y hablamos de todo cuando vamos”, dijo Hopster, al descartar que Héctor Parra tenga una nueva relación sentimental dentro del reclusorio.

Diego Hopster y Daniela Parra ya hablaron de tener hijos

Más allá de los rumores sobre Héctor Parra, Diego Hopster también habló de un tema mucho más personal: la posibilidad de convertirse en papá junto a Daniela Parra.

El actor contó que Daniela ya le había planteado el tema desde hace tiempo y que, aunque al principio la idea le parecía fuerte, poco a poco se ha ido haciendo a la idea de lo que implicaría formar una familia.

“Dani ya me había cantado eso de ser papá desde hace algunos años. Me voy haciendo a la idea, no de tener hijos ya, pero sí de lo que significa ser papá”, expresó.

Diego reconoció que la paternidad no es una decisión sencilla, pero aseguró que sí le gustaría vivir esa etapa en algún momento.

“Digo: ‘No, está cañón’, pero sí me gustaría afrontarlo”, agregó.

Diego Hopster también señaló que no cree que Daniela Parra esté pensando en convertirse en mamá apenas su padre recupere la libertad.

“Yo estoy seguro que Dani no quiere salir y luego luego tener un hijo en el momento que ponga un pie en la calle, pero está chido planearlo”, comentó.