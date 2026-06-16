El estreno de Instinto Maternal en Netflix volvió a poner bajo los reflectores uno de los casos criminales más perturbadores registrados en Texas durante los últimos años.

El documental reconstruye la historia de Taylor Parker, una mujer que durante meses sostuvo una mentira sobre un supuesto embarazo y que terminó siendo condenada por un crimen que conmocionó a toda una comunidad.

¿Quién es Taylor Parker? El caso real detrás de Instinto Maternal Netflix

La vida falsa que Taylor Parker construyó durante meses

De acuerdo con la investigación retomada en Instinto Maternal, Taylor Parker creó una versión de sí misma que poco a poco fue presentando como real ante familiares, amigos y su pareja.

Según los testimonios incluidos en el documental, Parker aseguraba provenir de una familia con recursos económicos importantes y hablaba frecuentemente de una supuesta herencia millonaria. Su entorno comenzó a creer que atravesaba una etapa estable y que estaba construyendo una nueva vida.

Aunque Parker ya no podía tener hijos, logró convencer a varias personas de que estaba esperando un bebé. Para sostener la mentira utilizó fotografías, publicaciones en redes sociales y diferentes estrategias que reforzaban la apariencia de una gestación real.

Durante un tiempo, las explicaciones parecían suficientes. Sin embargo, conforme avanzaban los meses, comenzaron a surgir inconsistencias. Algunas personas notaron que las fechas no coincidían y que las versiones sobre el supuesto parto cambiaban constantemente.

Las dudas crecieron, pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría la situación.

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El crimen contra Reagan Simmons-Hancock puso en los reflectores a Taylor Parker

El nombre de Reagan Simmons-Hancock ocupa un lugar central dentro de la historia que presenta Netflix.

La joven, de 21 años, se encontraba embarazada cuando fue atacada dentro de su vivienda el 9 de octubre de 2020. De acuerdo con la información presentada durante el juicio, Parker acudió a la casa de Reagan y la agredió de forma violenta.

La hija de tres años de Reagan se encontraba en el domicilio durante el ataque, aunque no sufrió lesiones físicas.

Las autoridades determinaron posteriormente que el objetivo era apoderarse del bebé que Reagan esperaba. Tras el crimen, Parker abandonó el lugar con la recién nacida e intentó sostener la versión de que ella misma acababa de dar a luz.

Según los reportes oficiales, las autoridades detectaron comportamientos irregulares mientras Parker conducía y procedieron a detenerla. A partir de ese momento, la investigación avanzó rápidamente hasta revelar lo ocurrido.

El caso atrajo atención nacional por la brutalidad de los hechos y por la compleja red de engaños que los precedió.

¿Quién es Taylor Parker? El caso real detrás de Instinto Maternal Captura de pantalla

El juicio que terminó con una sentencia de muerte

Tras varios meses de investigación y un proceso judicial ampliamente seguido por los medios estadounidenses, Taylor Parker fue declarada culpable por el asesinato de Reagan Simmons-Hancock y por la muerte de la bebé Braxlynn Sage Hancock.

La fiscalía presentó pruebas y testimonios que mostraban cómo la acusada había preparado durante meses la falsa historia de embarazo que utilizó para engañar a quienes la rodeaban.

Finalmente, un jurado en Texas emitió una sentencia de muerte.

De acuerdo con los registros del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Parker ingresó oficialmente al corredor de la muerte en noviembre de 2022, donde permanece actualmente mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.

Su caso sigue siendo uno de los más conocidos dentro de la historia reciente del sistema judicial texano.

¿Quién es Taylor Parker? El caso real detrás de Instinto Maternal Captura de pantalla

De qué trata Instinto Maternal en Netflix

El documental Instinto Maternal no se limita a narrar los hechos del crimen. La producción también explora cómo se construyó la mentira que precedió a la tragedia y analiza las señales que algunas personas aseguran haber detectado antes de que todo saliera a la luz.

Dirigida por Jessica Dimmock, la película reúne entrevistas con personas que tuvieron contacto directo con los protagonistas del caso.

Entre los participantes se encuentran Wade Griffin, expareja de Parker; Connie Griffin, madre de Wade; Stephanie Ott, amiga cercana de Reagan; así como otras personas vinculadas tanto con la víctima como con la investigación.

A través de sus testimonios, el documental muestra cómo cada uno vivió los acontecimientos desde perspectivas distintas y cómo el crimen dejó consecuencias profundas en familiares, amigos y miembros de la comunidad.