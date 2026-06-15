Soy Frankelda: así se realizó la primera película mexicana hecha en stop motion

La animación mexicana marca un antes y un después con el estreno de "Soy Frankelda", una producción que se ha convertido en la primera película realizada en técnica de stop motion en México. El proyecto, desarrollado por el estudio Cinema Fantasma, representa un importante logro para la industria nacional gracias a una propuesta visual que mezcla fantasía, terror y elementos de la cultura mexicana.

¿Qué es el stop motion?

El stop motion es una técnica de animación que consiste en fotografiar objetos físicos cuadro por cuadro, realizando pequeños movimientos entre cada toma para generar la ilusión de movimiento cuando las imágenes se reproducen de forma continua.

A diferencia de la animación digital, este método requiere la construcción real de personajes, escenarios y utilería, así como una enorme precisión por parte de los animadores para capturar cada gesto y desplazamiento.

Foto: Captura de video

Un desafío técnico hecho en México

La realización de "Soy Frankelda" implicó varios años de trabajo y un esfuerzo artesanal de gran escala. Para dar vida a la historia se construyeron más de un centenar de marionetas con mecanismos internos, vestuario diseñado especialmente para cada personaje y rostros intercambiables que permitieran representar distintas expresiones.

Además, el equipo desarrolló decenas de escenarios en miniatura elaborados completamente a mano, sin recurrir a pantallas verdes. Cada detalle fue creado físicamente para construir el universo fantástico de la película.

Durante la producción se capturaron más de 177 mil fotogramas de manera individual, un proceso que exigió paciencia, precisión y coordinación entre todos los integrantes del proyecto.

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¿De qué trata Soy Frankelda?

La historia sigue a Francisca Imelda, una joven escritora mexicana del siglo XIX que sueña con desarrollar su talento en una época en la que las mujeres enfrentaban numerosas limitaciones sociales.

Su vida cambia cuando conoce a Herneval, el Príncipe de los Sustos, quien la conduce a un mundo fantástico poblado por criaturas nacidas de su propia imaginación. A partir de ese momento, Frankelda deberá utilizar su creatividad para ayudar a preservar el equilibrio entre dos reinos que se encuentran en peligro.

La película explora temas como la imaginación, la identidad, el miedo y el poder de las historias, todo ello dentro de una atmósfera inspirada en el terror fantástico.

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El origen del universo de Frankelda:

Antes de llegar a los cines, el personaje debutó en la serie "Los sustos ocultos de Frankelda", estrenada en 2021. La producción presentó relatos de terror narrados por una misteriosa escritora fantasma y rápidamente despertó el interés del público.

La buena recepción de la serie motivó a sus creadores, los hermanos Arturo y Roy Ambriz, a expandir el universo narrativo del personaje y desarrollar una historia mucho más ambiciosa para la pantalla grande.