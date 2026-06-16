Familia de Gaspi pagaría costosa repatriación tras accidente en el que murió junto a Oliver Tree

Gaspi sigue siendo recordado por millones de seguidores tras la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, pero mientras continúan las investigaciones sobre el accidente aéreo en el que perdió la vida, sus familiares atraviesan un momento complicado debido a las dificultades para trasladar sus restos a Argentina.

La muerte del influencer argentino, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, no solo dejó consternación entre sus seguidores, también abrió un proceso administrativo que podría extenderse varios días antes de que su cuerpo pueda regresar a su país de origen.

IG gaspipd

Después del choque entre dos helicópteros ocurrido en Brasil, los familiares del creador de contenido comenzaron las gestiones para la repatriación. Sin embargo, las autoridades explicaron que el procedimiento requiere cumplir diversos requisitos legales, sanitarios y judiciales antes de autorizar el traslado internacional.

¿Por qué no pueden repatriar de inmediato el cuerpo de Gaspi?

Uno de los principales obstáculos es el tiempo que demandan los trámites obligatorios. De acuerdo con información difundida en medios argentinos, el proceso podría tardar entre una semana y diez días.

Gaspi Instagram @gaspipd

A esto se suma que la investigación sobre el accidente sigue en curso, por lo que las autoridades brasileñas deben completar peritajes e identificar formalmente a las víctimas antes de liberar los restos.

La familia deberá asumir el costo del traslado

Otro de los desafíos que enfrenta el entorno de Gaspi es el aspecto económico. Según se informó, la repatriación será gestionada de manera privada y no contará con financiamiento gubernamental.

Aunque el Consulado argentino puede brindar orientación y apoyo administrativo, la contratación de los servicios funerarios y la coordinación del traslado quedarán en manos de los familiares.

Instagram

Las complicaciones aumentan debido a que el influencer no contaba con un seguro de vida que cubriera este tipo de situaciones. Por ello, la familia deberá cubrir los gastos necesarios para completar el procedimiento.

De acuerdo con información de medios locales, la repatriación del cuerpo tendría un costo aproximado de 5 mil a 10 mil dólares.

Los documentos que se necesitan para repatriar el cuerpo

Antes de que el traslado pueda concretarse, es indispensable obtener el certificado de defunción y completar toda la documentación judicial relacionada con el fallecimiento.

Posteriormente, las autoridades correspondientes deben emitir las autorizaciones sanitarias y legales que permitan el transporte internacional de restos humanos.

Instagram

También es obligatorio que el féretro cumpla con las normas establecidas para vuelos internacionales. Una vez reunidos todos los requisitos, una empresa funeraria especializada coordina el traslado con la aerolínea encargada del servicio.

¿Cuándo podría regresar el cuerpo de Gaspi a Argentina?

Por ahora no existe una fecha confirmada para la repatriación. Las autoridades brasileñas continúan realizando las diligencias necesarias derivadas de la investigación del accidente.

Fans encontraron mensajes en los videos de Gaspi tras su muerte Especial

Información difundida por la Cancillería argentina señala que la Policía de Brasil podría tardar aproximadamente una semana en concluir los procedimientos previos a la liberación de los restos.

Solo después de que concluya esa etapa, la familia podrá avanzar con la organización del viaje que permitirá que Gaspi regrese a su país para recibir el último adiós de sus seres queridos.

¿Qué ocurrió en el accidente donde murió Gaspi y Oliver Tree?

La tragedia ocurrió en Río de Janeiro cuando dos helicópteros colisionaron en el aire. El impacto provocó la caída de ambas aeronaves y un incendio que generó varias explosiones en la zona.

Además de Gaspi, también murieron el músico Oliver Tree, el productor audiovisual Lucas Vignale, el productor Lucas Brito Cháves y los dos pilotos que operaban las aeronaves.