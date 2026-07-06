¿Quién es el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 4?

La producción de "La Casa de los Famosos México", dio a conocer al primer habitante que se sumará a la cuarta temporada del reality

Esta noche, se confirmó la participación del actor Ernesto Laguardia, quien se sumará al popular reality show. Muy pronto iniciará esta nueva aventura, en la que convivirá las 24 horas del día con el resto de los participantes bajo la mirada de las cámaras.

Foto: Instagram lacasafamososmx

¿Quién es Ernesto Laguardia?

Con una trayectoria de varias décadas en la televisión mexicana, Ernesto Laguardia se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos del entretenimiento nacional. Ha participado en numerosas telenovelas, programas de televisión y proyectos como conductor, lo que le ha permitido mantenerse vigente entre distintas generaciones de espectadores.

Foto: Instagram lacasafamososmx

¿Qué se espera de la participación de Ernesto Laguardia?

La llegada de Ernesto Laguardia ha generado expectativa entre los seguidores del programa, quienes consideran que su experiencia, personalidad y trayectoria podrían convertirlo en uno de los participantes más conocidos.

Como ocurre en cada edición, será el público quien decida el futuro de los habitantes con sus votos, mientras las alianzas, estrategias y la convivencia marcarán el rumbo del reality.

Foto: Instagram lacasafamososmx

¿Por qué el anuncio no sorprendió a los fans?

La confirmación no tomó por sorpresa a muchos seguidores del programa, ya que horas antes se filtró en redes sociales un video en el que presuntamente se revelaba la identidad del primer habitante.

Tras el anuncio oficial, los internautas reaccionaron con humor y compartieron comentarios como: "Hay que hacernos los sorprendidos", "Finjamos sorpresa, ya sabíamos desde la mañana que era Ernesto porque se filtró el video" y "¿Cómo le hicieron para filtrar el video antes que la página oficial?".

Con la confirmación de Ernesto, inicia oficialmente la presentación de los habitantes que integrarán esta nueva temporada. En los próximos días se espera que la producción revele al resto de los participantes, quienes competirán por conquistar al público y mantenerse dentro del reality hasta la gran final.