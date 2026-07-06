Marina de Tavira y las mujeres que serán homenajeadas en el GIFF 2026

El Guanajuato International Film Festival (GIFF), liderado por Sarah Hoch, celebrará y homenajeará a un grupo de mujeres que desde sus trincheras han aportado a la industria fílmica nacional e internacional, ya sea detrás o frente a las cámaras. En su 29 edición, el certamen que ha sido pionero al hablar desde hace seis años de realidad virtual e inteligencia artificial, homenajeará a las actrices mexicanas Marina de Tavira y Cecilia Suárez, así como a la productora Inna Payán, quien hace poco estrenó En el camino, de David Pablos.

No me queda más que dar las gracias por este reconocimiento tan bello y tan absolutamente inesperado. El cine hecho por mujeres no había tenido tanta relevancia como la que está teniendo y va creciendo. Es un gran momento para el cine hecho por mujeres y gracias, Sarah, porque esto suceda en este festival tan entrañable que ofrece tantos espacios para tantas y distintas disciplinas del quehacer cinematográfico.

El festival es entrañable, es donde empecé en los rallies cuando era joven, que son divertidísimos y agotadores, y luego tuve el honor de ser la imagen en el año del Bicentenario junto a José María de Tavira”, contó emocionada Marina de Tavira.

Por su parte Inna Payán, quien con su casa productora Animal de Luz Films ha producido Lobos, Ceniza en la boca —la nueva cinta como director de Diego Luna—, Latido y Busco novio para mi mujer, celebró que las mujeres sigan apoyándose y generando lazos en la industria del cine.

Me siento muy honrada por el reconocimiento de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, que sean ellas, que sean colegas mujeres, quienes están haciendo el reconocimiento. Me parece un honor y estoy muy contenta de participar. Creo que es un gran esfuerzo para darle voz a nuestra cinematografía, para hacer comunidad y para seguir hablando de lo que hacemos”, apuntó Payán.

Tanto Marina de Tavira como Inna Payán recibirán La Musa del festival y el galardón de plata Más cine del certamen, y llevarán a cabo unas charlas para hablar de sus trayectorias. Por su parte, Cecilia Suárez, quien no estuvo presente durante el anuncio, recibirá el premio Más cine, así como la Medalla de la Filmoteca de la UNAM.

Karina Tejada

A ellas se sumará un homenaje póstumo a la actriz española Marisa Paredes, fallecida en diciembre de 2024.

Balance de 29 años

La difusora cultural Sarah Hoch llega a esta edición con una gran fortaleza tras haber sorteado distintas situaciones como una pandemia y la reducción de presupuesto. Con un total de 203 películas provenientes de 55 países, talleres, premieres y alfombras rojas, el GIFF sigue dándole cabida a las nuevas tecnologías y a secciones de debate ante la inteligencia artificial.

“He visto muchos cambios y mucho crecimiento en el ámbito cinematográfico mexicano y siempre el GIFF han sido parte de ese semillero de nuevos talentos, de apertura a la mujer, en fortalecer una diversidad de historias como LGBTIQ+, como historias de mujeres, de indígenas, historias que no escuchábamos cuando yo entré al cine; entonces siento que estos 29 años hemos cumplido con mucha tarea que teníamos como metas. Nos estamos enfrentando a algo muy complicado que es la IA y esperamos que lleguemos a esos retos con el mismo coraje y la misma intención de seguir luchando”, apuntó Hoch.

En esta nueva edición, a la que asistirá Aleks Syntek, se inaugurarán tres nuevas secciones: Maverick y Luminarias (reconoce a realizadores consolidados), GIFF premieres (películas más esperadas) e Iridiscencia (nuevos cineastas disruptivos). Asimismo, continuará el Cine entre muertos (proyecciones en panteones) y Locura de Media Noche (programación LGBTIQ+).