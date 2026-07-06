Martha Higareda cuenta cómo vivió un robo en su casa durante su embarazo

Martha Higareda abrió su corazón para contar uno de los episodios más difíciles que ha vivido en los últimos años. La actriz reveló que, cuando tenía cuatro meses de embarazo, delincuentes ingresaron a su casa mientras ella se encontraba fuera, situación que la hizo reflexionar sobre lo vulnerable que puede sentirse una persona cuando su hogar deja de ser un lugar seguro.

La actriz explicó que una decisión tomada por intuición terminó alejándola del peligro, ya que esos días optó por permanecer en casa de su madre mientras su esposo, Lewis Howes, realizaba un viaje de trabajo.

Foto: marthahigareda

¿Cómo descubrió que habían entrado a su casa?

Al regresar a su domicilio, encontró un escenario que nunca imaginó vivir. Las habitaciones estaban desordenadas, había objetos fuera de su lugar y algunos cristales habían sido destruidos, señales de que personas ajenas habían ingresado a la vivienda.

Martha recordó que el impacto emocional fue inmediato y confesó que rompió en llanto al darse cuenta de lo ocurrido, pues sintió que habían invadido el espacio donde ella y su familia se sentían protegidos.

Foto: Captura de video

¿Qué ocurrió después del robo?

Tras reportar los hechos, elementos de seguridad, detectives y personal forense acudieron al domicilio para realizar las investigaciones correspondientes.

La actriz explicó que una de las indicaciones fue no mover absolutamente nada mientras concluían las investigaciones, algo que aumentó la sensación de incomodidad y vulnerabilidad al tener que observar su hogar exactamente como lo habían dejado los responsables del robo.

¿Por qué considera que una corazonada la protegió?

Durante el video compartido en su canal de YouTube, Higareda contó que, antes del incidente, sintió la necesidad de cambiar temporalmente de residencia y pasar unos días con su mamá.

Con el paso del tiempo interpretó aquella decisión como una corazonada que pudo haber evitado que ella y las bebés que esperaba estuvieran presentes cuando ocurrieron los hechos.

Instagram @marthahigareda

¿Qué dijo Lewis Howes sobre lo sucedido?

Por su parte, Lewis Howes reconoció que la situación pudo haber terminado de una forma mucho más delicada.

El empresario comentó que, de haber estado en casa cuando los delincuentes ingresaron, probablemente habría intentado proteger a su familia y enfrentarse a ellos, por lo que consideró que la ausencia de ambos durante el robo evitó un escenario con consecuencias impredecibles.

Actualmente, la pareja continúa compartiendo momentos de su vida familiar junto a sus mellizas, aunque este episodio permanece como uno de los recuerdos más difíciles que les ha tocado enfrentar.