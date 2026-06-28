La Casa de los Famosos 2026: cuándo y a qué hora se estrena el reality show 

La Casa de los Famosos 2026 ya tiene todo listo para su esperado regreso a la televisión. Después de varias semanas de especulaciones, la producción confirmó el día y la hora en que comenzará la cuarta temporada del exitoso reality, uno de los programas más vistos en México desde su estreno.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?

Será el domingo 26 de julio cuando arranque oficialmente la nueva temporada del programa. La producción informó en sus redes sociales que el estreno está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por el canal 2.

Además de la transmisión por televisión abierta, los seguidores tendrán acceso a la señal en vivo las 24 horas del día mediante la plataforma de streaming ViX, donde podrán observar todo lo que ocurra dentro de la casa sin interrupciones.

Galilea Montijo regresa como conductora principal

Para esta cuarta edición, Galilea Montijo volverá a encabezar las galas principales del reality, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice repetirán como conductores de las emisiones entre semana y de los programas especiales.

Por ahora, la producción no ha revelado quiénes estarán al frente de las pre y post galas. No obstante, en redes sociales han surgido rumores sobre un posible regreso de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff a esos espacios.

la casa de los famosos

¿Quién será el host digital?

Otro de los temas que ha despertado interés entre los seguidores es el del host digital. Hasta el momento no existe un anuncio oficial, aunque versiones en redes sociales señalan que Marie Claire Harp habría dejado el proyecto y que otro exhabitante podría ocupar ese puesto.

Entre los rumores también destaca el nombre de Aaron Mercury, quien ha sido mencionado como posible host digital. Sin embargo, ni él ni la producción han confirmado esa información.

IG

¿Quiénes podrían entrar a La Casa de los Famosos 2026?

Mientras se acerca la fecha del estreno, la identidad de los participantes sigue siendo un misterio. A pesar de ello, en redes sociales ya circulan nombres de celebridades que supuestamente formarían parte del elenco.

Entre los famosos que más han sonado se encuentran Yahir, Cynthia Klitbo, Omar Chaparro, Susana Zabaleta, Daniela Luján, Consuelo Duval, Lalo España, Emiliano Aguilar, Karina Torres, Marco Fabián, Salvador Zerboni, Carlos Said y Sylvia Pasquel, además de otros artistas e influencers.

Emiliano Aguilar Foto de IG: Emiliano Aguilar

Hasta ahora, la producción no ha confirmado a ninguno de los posibles habitantes, por lo que habrá que esperar los anuncios oficiales conforme se acerque el estreno de la cuarta temporada.