La Casa de los Famosos México 2026: fecha para conocer al primer habitante y todas las pistas

La cuenta regresiva para el estreno de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”, ya comenzó. Aunque la producción ha mantenido en reserva la identidad de los participantes, cada vez surgen más especulaciones sobre las celebridades que podrían ingresar al reality y competir por el premio de cuatro millones de pesos.

Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en el principal escenario de rumores, filtraciones y teorías sobre el elenco que formará parte de esta nueva edición.

Foto: Captura de video

¿Quiénes podrían integrar el elenco de la nueva temporada?

En los últimos días, la creadora de contenido Chamonic compartió una lista con los nombres de quienes, presuntamente, formarían parte de la cuarta temporada del programa.

Según esta información, el reality reuniría a 16 figuras provenientes de distintos ámbitos del entretenimiento, entre ellos actores, cantantes, influencers, modelos y personalidades del mundo de la moda.

Entre los nombres que más han llamado la atención aparecen Ernesto Laguardia, Yahir, Bellakath, Mariana Ochoa, Karina Torres, Brianda Deyanara, Cinthia Klitbo, Ese Pérez, Masad Altamimi, Yetus Prime, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón y Arantza Ruiz.

La misma fuente también señaló que Brandon Peniche, quien anteriormente había sido mencionado como posible habitante, finalmente no participaría en el proyecto y su lugar habría sido ocupado por Arantza Ruiz.

Hasta el momento, la producción del programa no ha confirmado oficialmente a ninguno de los integrantes.

Foto: Captura de video Instagram lacasafamososmx

¿Cuándo se revelará al primer habitante?

La espera para conocer al primer participante está por terminar. La producción anunció que el primer habitante oficial será presentado el próximo domingo 5 de julio, una vez que concluya la transmisión del partido entre México e Inglaterra.

Este anuncio marcará el inicio de la revelación de los participantes que formarán parte de la nueva temporada del exitoso reality.

¿Las pistas señalan a Ernesto Laguardia?

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, varios seguidores del programa consideran que las pistas difundidas por la producción apuntan directamente al actor Ernesto Laguardia.

En el video promocional aparecen elementos que recuerdan algunos de los personajes más representativos de su carrera. Entre ellos destaca una referencia a “Quinceañera”, la telenovela que lo catapultó a la fama con el personaje de Pancho.

Foto: Captura Instagram lacasafamososmx

También se observa un casco de bombero, similar al que utilizó en “Desencuentro”, además de un traje de época que muchos relacionaron con su participación en Amor Real.

Por ahora, habrá que esperar al anuncio oficial para saber si las especulaciones son correctas o si la producción tiene preparada una sorpresa para los seguidores del programa.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el próximo domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche a través de Las Estrellas, mientras que quienes deseen seguir el reality en todo momento podrán hacerlo mediante la transmisión 24/7 disponible en ViX.