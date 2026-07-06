Tobey Maguire e Ice Spice desatan rumores de romance tras fiesta

Tobey Maguire e Ice Spice se convirtieron en una de las parejas más inesperadas de la conversación en redes sociales, luego de que circularan fotografías de ambos durante una fiesta llena de celebridades.

Las imágenes fueron tomadas durante la famosa fiesta blanca de Michael Rubin, en los Hamptons, evento que cada año reúne a figuras del cine, la música, el deporte y el entretenimiento.

En una de las fotos, el actor de Spider-Man aparece muy cerca de la rapera, con una mano sobre su brazo mientras se inclina hacia ella. En otra imagen, ambos parecen compartir un momento de cercanía que algunos usuarios interpretaron como un beso.

Sin embargo, el equipo de Ice Spice negó que exista un romance o que las fotografías muestren un beso.

¿Tobey Maguire e Ice Spice se besaron?

Aunque las imágenes provocaron especulación inmediata, un representante de Ice Spice aclaró que la escena fue malinterpretada.

De acuerdo con Loren Lorosa, periodista de The Breakfast Club, el equipo de la rapera le explicó que Tobey Maguire e Ice Spice no se estaban besando, sino que estaban compartiendo un vapeador y conversando durante la fiesta.

El representante también aclaró que el gesto de Maguire colocando la mano sobre el brazo de Ice Spice correspondió únicamente a un saludo cuando ambos se encontraron en el evento.

La explicación no frenó por completo la conversación, pero sí puso un límite a los rumores de romance que comenzaron a circular en X, Instagram y TikTok.

Las fotos que encendieron las redes

El rumor comenzó cuando usuarios compartieron capturas donde Tobey Maguire e Ice Spice aparecen en una zona de la fiesta, rodeados de más invitados.

Debido al ángulo de las imágenes, algunos internautas aseguraron que parecía que el actor y la rapera se estaban besando. Otros usuarios señalaron que, en una fiesta con música alta y mucha gente, dos personas pueden acercarse mucho simplemente para hablar.

La diferencia de edad entre ambos también alimentó la conversación. Maguire tiene 51 años, mientras que Ice Spice tiene 26, lo que representa una diferencia de 25 años.

Ambos asistieron a la fiesta blanca de Michael Rubin

La presencia de Tobey Maguire e Ice Spice en la fiesta fue confirmada por reportes sobre el evento.

Page Six informó que la edición 2026 de la fiesta blanca de Michael Rubin reunió a numerosas celebridades, entre ellas Ice Spice, Jay-Z, Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump, Sofia Vergara, Martha Stewart, Travis Scott y DJ Khaled.

El evento se realizó en la mansión de Rubin en Bridgehampton, Nueva York, y contó con presentaciones de artistas como Alicia Keys, Cardi B, Snoop Dogg y Lil Wayne.

La fiesta blanca se ha convertido en uno de los eventos más exclusivos del verano en Estados Unidos y suele generar momentos virales por los invitados que reúne.

bgpa