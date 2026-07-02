¿Quiénes serán los conductores de 'La Casa de los Famosos 4'?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México ya empieza a tomar forma. La producción confirmó al equipo de conductores que estará al frente de la cuarta edición del reality show, uno de los formatos más comentados de la televisión mexicana.

Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice regresarán como los rostros principales de la emisión, mientras que Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp también formarán parte de la cobertura multiplataforma del programa.

El anuncio llega antes de que comiencen las revelaciones de los nuevos habitantes, que se realizarán del 5 al 19 de julio.

¿Quiénes serán los conductores de La Casa de los Famosos México?

La conducción principal de La Casa de los Famosos México volverá a estar encabezada por Galilea Montijo.

La presentadora será la anfitriona de las Galas de Nominación y las Galas de Eliminación, dos de los momentos más esperados de cada semana, ya que ahí se definen las estrategias, tensiones y salidas dentro de la casa.

Galilea Montijo será la conductora oficial de La Casa de los Famosos Especial

Por su parte, Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán a cargo de las emisiones de lunes, martes, jueves y viernes, donde presentarán lo más importante de cada jornada y darán seguimiento a las conversaciones, alianzas y conflictos entre los habitantes.

Con esto, el reality mantiene a un equipo que ya conoce el ritmo del formato y la forma en que el público consume el programa en televisión y redes sociales.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán en las pregalas y postgalas

Además de las galas principales, la nueva temporada volverá a tener contenido especial antes y después de las transmisiones.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán al frente de las Pregalas y Postgalas de La Casa de los Famosos México, que se transmitirán por ViX.

La participación de Wendy es especialmente significativa para los fans del reality, pues fue la ganadora de la primera temporada mexicana y se convirtió en una de las figuras más queridas del formato.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff Especial

Junto a Margaleff, aportará humor, comentarios, análisis y reacciones a lo que ocurra dentro de la casa, en un espacio pensado para complementar la transmisión principal y conectar con el público que sigue el reality en plataformas digitales.

Marie Claire Harp regresa como La Informatrix

La host digital de la cuarta temporada será nuevamente Marie Claire Harp, conocida dentro del formato como La Informatrix.

Su papel será mostrar la conversación que se genere en redes sociales alrededor de los habitantes, las nominaciones, las polémicas y los momentos virales.

Esta parte será clave porque La Casa de los Famosos México no solo se juega dentro de la casa, sino también afuera: en memes, tendencias, clips, debates y campañas de apoyo organizadas por los fandoms de cada participante.

Marie Claire Harp será la conductora de La Casa de los Famosos Especial

¿Cuándo revelarán a los habitantes de La Casa de los Famosos México?

Las revelaciones de los nuevos habitantes comenzarán el domingo 5 de julio y continuarán hasta el 19 de julio. Durante ese periodo, cada integrante tendrá un programa especial en ViX, donde podrá hablar sobre sus expectativas, emociones, miedos y lo que espera vivir dentro de la casa.