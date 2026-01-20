¿Quién es La Obsesión Factory? La nueva cara del reggaetón mexa

La Obsesión Factory se ha convertido en uno de los proyectos más llamativos del reggaetón mexicano actual, especialmente dentro del público joven que busca sonidos auténticos y alejados de las fórmulas comerciales. El colectivo llamó la atención tras el estreno de su primer mixtape, "La Obsesión Vol. 1", un material que reúne 17 canciones y que apuesta por recuperar la esencia cruda del género urbano, pero con una narrativa fresca y contemporánea.

El proyecto remite a la época en la que los mixtapes eran una carta de presentación clave en el hip hop y el reggaetón, evocando esa sensación de libertad creativa que hoy resulta atractiva para las nuevas generaciones. En sus tracks conviven samples clásicos, referencias al reggaetón underground, influencias de movimientos como La Vendición y una variante propia que el colectivo ha denominado Chugg, un sonido más acelerado y visceral que conecta con la energía de la calle.

Uno de los puntos fuertes de La Obsesión Factory es su carácter colectivo. En el mixtape participan artistas como Yeyo, Doony Graff, Novato El Flow, Ezya, Viglez, Nasty Vato, Kaydy Cain y Bby Gangsta, además de productores y creativos que refuerzan la identidad del proyecto. Esta diversidad permite que cada canción tenga una personalidad distinta, pero sin perder cohesión.

A nivel cultural, el colectivo ha sabido conectar con un público joven que valora la nostalgia estética de los 2000. Gorras Ed Hardy, tops Baby Phat, brillos y una imagen inspirada en el reggaetón estigmatizado forman parte de su discurso visual. Para muchos oyentes, esta estética representa una forma de resistencia frente a la gentrificación del género y el blanqueamiento de la escena urbana.

Mientras figuras como Bogueto, El Malilla y Bellakath llevaron el reggaetón mexa al mainstream, también dejaron un vacío en el terreno underground. Es ahí donde La Obsesión Factory ha encontrado su espacio, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscan propuestas más crudas, de barrio y sin filtros.

¿Quiénes integran La Obsesión Factory?

El nombre más reconocido del colectivo es Yeyo, quien ya había dado pistas del movimiento con su frase recurrente "la obsesión, bebé". Junto a Doony Graff, Ezya y Novato El Flow han construido lo que llaman "La Fabrika de los bebos", un núcleo creativo que ya comienza a ocupar escenarios importantes y a organizar fiestas que se han vuelto clave dentro de la escena.

Hoy, La Obsesión Factory no solo es un colectivo musical: es el reflejo de lo que las nuevas generaciones están buscando en el reggaetón mexicano: identidad, crudeza y comunidad.

6 canciones más famosas y escuchadas de La Obsesión Factory: