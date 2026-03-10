Abuchean a Peso Pluma en partido de la NBA tras negarse a tomarse una foto con una fan

Peso Pluma fue abucheado durante un partido de la NBA entre los Golden State Warriors y Los Angeles Clippers, luego de ignorar públicamente la petición de una fan que intentaba tomarse una fotografía con él

El incómodo momento, captado en video y difundido a través de TikTok por una usuaria identificada como Jessica, se viralizó en cuestión de horas, desatando un acalorado debate sobre los límites de la privacidad de los artistas cuando se encuentran fuera de los escenarios.

En la grabación que ya acumula millones de reproducciones en diversas plataformas, se puede observar al intérprete de corridos tumbados caminando por la zona de asientos del recinto deportivo. Al ser reconocido por el público, la expectación comenzó a crecer rápidamente a su alrededor.

Fue en ese instante cuando Jessica se acercó con su teléfono celular en mano, con la intención de llamar su atención y conseguir una codiciada imagen con la estrella global; sin embargo, el artista decidió continuar su camino a paso firme, sin detenerse ni interactuar con la joven, rechazando de manera tajante la solicitud.

Segundos después de que el cantante pasara de largo, en el clip se alcanzan a escuchar claramente varios abucheos provenientes de los aficionados cercanos, quienes reprobaron de inmediato la actitud distante del músico.

Por su parte, la fanática explicó en su publicación que decidió subir el material únicamente para documentar y mostrar cómo fue su amarga experiencia al intentar acercarse a su ídolo durante el evento, sin imaginar la inmensa ola de reacciones que su breve video estaba a punto de desatar en todo internet.

Como suele ocurrir frente a este tipo de incidentes, el tribunal de las redes sociales se dividió rápidamente en dos posturas muy marcadas. Por un lado, una gran cantidad de usuarios criticó severamente al cantante, argumentando que su inmensa popularidad se debe precisamente al apoyo incondicional de su público.

Para este sector de internautas, las figuras de su talla deberían mostrar siempre un gesto mínimo de cortesía, empatía y cercanía con las personas que consumen su música, considerando que regalar un par de segundos para una foto rápida no representa un esfuerzo mayúsculo.

Argumentan que el mexicano asistió a la arena de baloncesto estrictamente en calidad de espectador para disfrutar de un partido en su tiempo libre, un espacio donde la desconexión y la vida privada deberían ser respetadas por encima de las expectativas ajenas.

Hasta el momento, el máximo exponente actual de la música mexicana a nivel internacional ha decidido mantener el silencio y no ha emitido ninguna declaración respecto a este tropiezo público, mientras tanto, el video continúa sumando visualizaciones y alimentando una conversación inagotable sobre el precio de la fama y las complejas líneas que dividen al ídolo del ser humano.