Después de una relación de poco más de dos años con el jinete mexicano-estadounidense Adan Bañuelos, Bella Hadid parece estar escribiendo un nuevo capítulo sentimental. Esta vez, el nombre que ha despertado la curiosidad de sus seguidores es Nathan Lacy, un empresario de Colorado que comparte con la modelo su pasión por los caballos y la vida en el oeste estadounidense.

Bella Hadid confirma su relación con Nathan Lacy

Aunque durante meses las apariciones de ambos alimentaron las especulaciones, Bella habría decidido dejar atrás las pistas y mostrar públicamente su cercanía con Nathan. El escenario elegido fue un partido de hockey de los Colorado Avalanche, celebrado el pasado 7 de noviembre en el Ball Arena de Denver, donde la modelo asistió acompañada de amigos y del misterioso vaquero.

Bella Hadid dejó ver su complicidad con Nathan Lacy durante un partido de hockey, luego de meses de rumores sobre un posible romance. IG bellahadid

Las fotografías que compartió en redes sociales no pasaron inadvertidas: en ellas aparecen abrazados, sonrientes y disfrutando del encuentro. Las imágenes también llegaron acompañadas de un mensaje sobre la iniciativa Hockey Fights Cancer, impulsada por la NHL para apoyar la investigación contra esta enfermedad.

La modelo destacó la importancia de que una comunidad se una para respaldar una causa y reconoció el trabajo de quienes participan en esta campaña.

Más allá del motivo de la visita, la complicidad que mostró junto a Lacy fue suficiente para que sus seguidores interpretaran la publicación como la confirmación pública de un romance que llevaba meses dando de qué hablar.

¿Quién es Nathan Lacy?

A diferencia de las figuras públicas con las que Bella suele relacionarse, Nathan mantiene un perfil mucho más discreto. Tiene 38 años, es originario de Crested Butte, Colorado, y trabaja en el negocio familiar dedicado a la construcción, donde se desempeña en la gestión y estimación de proyectos.

Nathan Lacy tiene 38 años, trabaja en el negocio familiar de construcción y es originario de Colorado. IG deuxmoi

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Lacy pertenece a una familia conocida en la comunidad local por su trayectoria en este sector. Además de su actividad profesional, comparte con la modelo una afición que parece haberse convertido en un punto de conexión entre ambos: los caballos.

¿Cómo se conocieron Bella Hadid y Nathan Lacy?

Una de las versiones que circula apunta a que Rachael Lacy, hermana de Nathan y amiga cercana de Bella, habría sido quien los presentó. Los primeros rumores sobre su cercanía surgieron en febrero de 2026, cuando fueron vistos juntos durante la Semana de la Moda de Milán. Posteriormente, ambos fueron fotografiados en Colorado, donde él reside.

En julio, las especulaciones crecieron después de que se difundieran imágenes de los dos saliendo de un restaurante. Sin embargo, en ese momento una fuente citada por TMZ aseguró que Bella estaba soltera y que entre ellos únicamente existía una amistad.

Tras el partido, la modelo y el empresario fueron vistos besándose tras una tarde de compras en Aspen, Colorado. Y aunque ninguno ha ofrecido declaraciones detalladas sobre el estado de su relación, las muestras de afecto confirman su noviazgo.

¿Qué pasó entre Adan Bañuelos y Bella Hadid?

La nueva etapa de Bella llega después de su historia con Adan Bañuelos, jinete profesional y entrenador de caballos de ascendencia mexicana. La pareja comenzó a salir en 2023, luego de conocerse durante una competencia ecuestre en Texas, y su relación pronto se convirtió en una parte importante de la vida de la modelo.

La modelo parece haber encontrado una nueva ilusión después de su historia de amor con Adan Bañuelos, el jinete mexicano con quien estuvo más de dos años. Grosby

Su vínculo fue tan estrecho que Bella decidió mudarse a Texas para estar más cerca de él. También se involucró cada vez más en el mundo ecuestre e incluso participó en competencias de cutting, una disciplina en la que el jinete debe separar a una vaca del resto del ganado.

La relación también tuvo una aparición televisiva: en diciembre de 2024, ambos compartieron escena en la serie Yellowstone. Sin embargo, después de más de dos años juntos, su ruptura fue reportada a principios de 2026.

Desde entonces, su situación sentimental estuvo rodeada de versiones contradictorias. Poco después de conocerse la separación, fueron vistos bailando juntos en un bar de Texas y, posteriormente, Adan fue arrestado por intoxicación pública.

En abril, volvieron a coincidir en el rancho de Taylor Sheridan, lo que despertó rumores de reconciliación. Ahora, las imágenes junto a Nathan Lacy parecen marcar una nueva etapa para Bella.