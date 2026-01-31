¿Qué pasó con Adán Bañuelos? El exnovio mexicano de Bella Hadid que fue detenido en Texas

La madrugada del sábado 31 de enero, Adán Bañuelos fue detenido en Texas, Estados Unidos, por un cargo menor de presunta intoxicación en la vía pública. La información fue difundida por el portal TMZ, que señaló que el reconocido jinete de caballos fue arrestado en las primeras horas del día.

De acuerdo con el reporte, Adán Bañuelos no permaneció mucho tiempo bajo custodia, ya que recuperó su libertad tras pagar una multa de 386 dólares. Hasta el momento, el propio protagonista no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, y tampoco se ha informado de cargos adicionales relacionados con el incidente.

¿Quién es Adán Bañuelos?

Adán Bañuelos es un jinete estadounidense con profundas raíces mexicanas, ampliamente reconocido en el mundo ecuestre. Proviene de una familia ligada a la charrería y al rodeo, lo que marcó su camino profesional desde muy joven. Con el paso de los años, logró consolidarse como un destacado entrenador de caballos y competidor en eventos de alto nivel en Estados Unidos.

Su disciplina, carisma y talento lo llevaron a ganar prestigio dentro del circuito ecuestre, convirtiéndose en una figura respetada en el ámbito del rodeo y la equitación. Gracias a su trabajo, Bañuelos ha sido descrito como uno de los jinetes más prometedores de su generación.

El vínculo con Bella Hadid que lo puso en el ojo del huracán

Aunque Adán Bañuelos ya era conocido en su gremio, su nombre trascendió al ámbito del espectáculo cuando fue vinculado sentimentalmente con Bella Hadid, una de las supermodelos más influyentes del mundo.

Los rumores sobre su relación comenzaron a circular cuando ambos fueron vistos juntos en eventos relacionados con el mundo ecuestre y en apariciones discretas que rápidamente llamaron la atención de los paparazzi. Según versiones de medios internacionales y seguidores de la modelo, Bella Hadid encontró en el entorno del rodeo una conexión especial con Bañuelos, quien representaba un estilo de vida más tranquilo y alejado de las pasarelas.

¿Cómo inició y cómo terminó su relación?

El supuesto romance entre Adán Bañuelos y Bella Hadid habría iniciado de manera discreta, lejos de las alfombras rojas y de los grandes eventos de moda. Ambos compartían el gusto por los caballos y la vida al aire libre, lo que fortaleció su cercanía.

Sin embargo, como muchas relaciones bajo el escrutinio mediático, el vínculo no duró mucho tiempo. De acuerdo con reportes no oficiales, la relación terminó de forma cordial y sin escándalos públicos. Ni Bella Hadid ni Adán Bañuelos confirmaron formalmente su noviazgo, lo que dejó su historia en el terreno de la especulación, aunque ampliamente comentada en redes sociales y portales de entretenimiento.

Reacciones tras la noticia de su arresto

La detención de Bañuelos provocó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios minimizaron el hecho al tratarse de una falta administrativa, otros se mostraron sorprendidos al ver involucrado en un incidente legal a alguien relacionado con una figura tan mediática como Bella Hadid.

Hasta ahora, el arresto no ha tenido consecuencias conocidas en su carrera profesional, y se espera que el jinete continúe con sus actividades habituales.

