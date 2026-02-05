¿Qué pasó esa noche? Bella Hadid fue detenida antes del arresto de su pareja 

Lo que parecía una noche tranquila en Texas terminó convirtiéndose en un episodio incómodo que colocó a Bella Hadid en los titulares. La reconocida supermodelo se vio involucrada en un incidente policial que, horas después, derivó en el arresto de su entonces pareja, el jinete profesional Adán Bañuelos.

¿Bella Hadid fue arrestada?

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado en Weatherford, Texas, específicamente en las inmediaciones del restaurante Gator’s Cantina. De acuerdo con documentos policiales citados por medios estadounidenses, Bella Hadid fue detenida inicialmente en un control vehicular rutinario.

La modelo fue detenida en un control vehicular antes del arresto de su pareja, Adán Bañuelos. Grosby

Mientras los agentes realizaban la revisión, Adán Bañuelos se acercó a pie a los oficiales en el estacionamiento, una decisión que terminó complicando la situación.

Según el informe del oficial que realizó el arresto, Bañuelos presentaba señales evidentes de intoxicación. El documento describe que hablaba arrastrando las palabras, tenía los ojos rojos y vidriosos, y desprendía un fuerte olor a alcohol.

El propio jinete, de raíces mexicanas y con una sólida trayectoria en el mundo ecuestre, admitió haber consumido cuatro cervezas a lo largo del día.

Bañuelos explicó a los agentes que se encontraba preocupado por Bella Hadid, quien había regresado al bar para recuperar su teléfono celular olvidado. Aseguró que decidió seguirla para “cuidarla”, argumento que repitió durante el intercambio con la policía.

El jinete se acercó a los oficiales y mostró señales visibles de intoxicación, según el informe policial. Grosby

Sin embargo, mientras hablaba con los oficiales, su camioneta blanca permanecía encendida cerca del lugar, con un perro en su interior, lo que levantó más sospechas.

¿Por qué fue arrestado Adán Bañuelos?

Tras aceptar someterse a una prueba de sobriedad en el lugar, los agentes determinaron que Bañuelos se encontraba intoxicado y procedieron a arrestarlo por ebriedad en público, como medida preventiva para evitar que condujera o representara un peligro para sí mismo o para otros.

Posteriormente, el sheriff entregó las llaves del vehículo y las pertenencias del jinete a la modelo, identificada oficialmente como Isabella Hadid en los documentos, a petición expresa del detenido.

Bañuelos admitió haber consumido alcohol y accedió a realizar una prueba de sobriedad. TMZ

Adán Bañuelos fue liberado ese mismo día luego de pagar una fianza de 386 dólares. Durante su interrogatorio posterior en la cárcel del condado de Parker, negó haber conducido la camioneta hasta el bar y aseguró que otra persona iba al volante, aunque se negó a proporcionar el nombre del supuesto conductor, lo que dejó varios puntos sin aclarar.

¿Bella Hadid y Adán Bañuelos siguen juntos?

Más allá del incidente legal, el episodio reavivó el interés mediático en la relación entre Bella Hadid y Bañuelos. En semanas recientes, algunos medios habían asegurado que la pareja había terminado su noviazgo tras casi dos años juntos y que la modelo se encontraba “procesando la separación”.

El incidente desató dudas sobre el verdadero estatus sentimental de la pareja. Grosby

No obstante, el hecho de que la policía lo identificara como su novio en los reportes oficiales contradice esas versiones. Además, testigos presenciales citados por TMZ afirmaron haber visto a la pareja bailando, besándose y compartiendo momentos de evidente complicidad en el bar poco antes del altercado.

Esta información refuerza la idea de que, al menos en ese momento, la relación seguía en pie.

Hasta ahora, Bella Hadid no ha hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido ni sobre el estatus actual de su relación con el jinete. Mientras tanto, el incidente deja al descubierto una noche caótica que dista mucho de la imagen de tranquilidad que la supermodelo buscaba durante su estancia en Texas.

Si quieres conocer otro momento inolvidable de la modelo, no te pierdas el siguiente video.