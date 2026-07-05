Bella Hadid le hace honor a la charrería mexicana y presume la bandera nacional en su cuenta de Instagram, La supermodelo no dudó en elogiar este arte, así como admirar y hablar del profundo respeto que siente por poder portar el lábaro patrio.

La hermana de Gigi Hadid ha demostrado más de una vez lo mucho que adora las botas vaqueras y la vida de rancho. Este cambio en su estilo de vida la conecta con una de sus pasiones más antiguas: la equitación.

Fue durante su romance con Adan Bañuelos que Bella Hadid descubrió la riqueza de la charrería, un arte y disciplina mexicana que va mucho más allá del deporte, posicionándose como un símbolo de identidad y orgullo familiar que ha trascendido fronteras y que hoy conquista a una de las figuras más influyentes del planeta.

Bella Hadid habla de la charrería mexicana en Instagram Instagram @bellahadid

Bella Hadid habla de la charrería mexicana en su cuenta de Instagram

En su cuenta oficial de Instagram, Bella Hadid abrió su corazón para relatar lo mucho que ha significado para ella convivir de cerca con la charrería mexicana y sus tradiciones ecuestres.

En el texto, la modelo expresó una inmensa gratitud hacia una reconocida familia de la comunidad charra, quienes no solo le abrieron las puertas de su hogar y sus costumbres, sino que depositaron en ella una enorme confianza:

¡Siempre estaré agradecida de que hayan confiado en mí para portar su bandera! Una bandera que significa muchísimo para mí y que me siento verdaderamente orgullosa de sostener. ¡México! Fue un honor indescriptible.

La estrella de las pasarelas también aprovechó el espacio para relatar su experiencia al montar a uno de los ejemplares equinos más valiosos de dicha familia. Describió al animal como un ser de "corazón angelical" y con un talento extraordinario, asegurando que la experiencia hizo que toda su travesía fuera aún más memorable.

Bella Hadid habla de la charrería mexicana en Instagram Instagram @bellahadid

Para Hadid, quien practicó la equitación competitiva desde su infancia y tuvo que pausar su carrera deportiva debido a sus complicaciones de salud por la enfermedad de Lyme, volver a conectar con los caballos a través del lente de la herencia mexicana ha sido un proceso completamente sanador; incluso mencionó que los últimos años han sido su época favorita del año.

El mundo de la moda está acostumbrado a ver a Bella Hadid enfundada en diseños de alta costura, desfilando para las firmas más exclusivas de París, Milán y Nueva York. Pero ahora también podemos verla practicando el arte de la charrería mexicana y expresando su admiración; una práctica que en el año 2016 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Bella Hadid habla de la charrería mexicana en Instagram Instagram @bellahadid

¿Bella Hadid reanudó su romance con Adan Bañuelos?

Es imposible hablar del profundo idilio de Bella Hadid con la cultura ecuestre y la herencia mexicana sin mencionar al hombre que introdujo a la modelo a este apasionante universo: Adan Bañuelos.

Nacido en Texas pero con una profunda ascendencia mexicana, Bañuelos es una superestrella dentro del mundo del rodeo y el entrenamiento de caballos de corte en Estados Unidos.

Hijo de Ascencion Bañuelos, Adan ha seguido los pasos de su padre, convirtiéndose en uno de los profesionales más jóvenes y adinerados del circuito.

La historia de amor entre la modelo y el vaquero comenzó a escribirse a finales de 2023, cuando fueron captados juntos por primera vez en Fort Worth, Texas. Lo que inició como una serie de lecciones privadas de equitación para ayudar a Bella a retomar su pasión por los caballos, rápidamente se transformó en un romance de película de vaqueros.

A pesar de la innegable química que proyectaban, la pareja se separó después de dos años juntos; sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han mencionado que Bella Hadid y Adan Bañuelos decidieron darse una segunda oportunidad, apostando con todo por su romance.