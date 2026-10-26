Sylvester Stallone admite que ayudó a su hija a conseguir trabajo: “Claro que es nepotismo”

El famoso actor y productor estadounidense Sylvester Stallone, reconoció haber utilizado sus influencias para que su hija pudiera conseguir un papel en la serie “Tulsa King”.

El también guionista y productor, reconocido como una de las leyendas del cine de acción de Hollywood, sorprendió al hacer tal revelación sin importarle las críticas que han rodeado a la industria del entretenimiento en los últimos años, especialmente por las oportunidades que reciben los hijos de actores en importantes producciones.

Sylvester Stallone defiende papel de su hija en “Tulsa King”

Scarlet Rose Stallone y Sylvester Stallone. ZUMA Press Inc

En una entrevista con USA Today, la estrella de sagas legendarias como Rocky y Rambo respondió a los señalamientos de nepotismo relacionados con la participación de su hija en “Tulsa King”, producción de Paramount+ en donde ambos comparten pantalla.

Abiertamente, el actor de 80 años reconoció las conexiones familiares para facilitar el acceso a oportunidades profesionales. Con ello, defendió el derecho de los padres a utilizar su influencia para beneficio de sus hijos.

Primero dicen: 'El nepotismo es terrible'" comentó Stallone, antes de agregar: "¡Por favor! No eres un buen padre si no has recurrido a un poco de nepotismo. Si no lo haces, es evidente que no te importan tus hijos, porque ellos son lo primero”.

Además, fue todavía más contundente al justificar esa práctica:

Claro que es nepotismo, idio... Por eso somos padres. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que, obviamente, les facilitamos todas las ventajas”.

Las declaraciones del reconocido actor por supuesto que se volvieron tendencia debido a las críticas severas que reciben los llamados “nepo babies”, término utilizado para describir a los hijos de celebridades que se benefician de las conexiones familiares para el desarrollo de sus carreras.

Conexiones no garantizan el éxito: Stallone

Pese a que Stallone defendió el nepotismo en Hollywood, también reconoció que una cosa son las influencias por un apellido y la otra es que eso se pueda mantener en la industria, porque eso ya no está en manos de los demás.

¿Podrán mantener ese nivel de excelencia? Eso escapa a nuestro control," explicó. "Pero si logras abrir la puerta, veremos si tienen la capacidad de atravesarla”.

En esta línea, explicó que algunos pueden considerar demasiado sencillo que su hija consiga trabajo gracias a influencias, pero conservar esa carrera exige capacidades que simplemente existen o no.

La gente dirá: ‘Ella consiguió ese trabajo, es demasiado fácil’. Tienes razón. Tal vez podría ser," señaló. "Pero para mantener eso, para estar frente a millones de personas, o lo tienes o no lo tienes."

Scarlet Rose Stallone en 'Tulsa King’

Scarlet Rose Stallone. ZUMA Press Inc

En la serie de drama criminal, protagonizada por su padre, Scarlet Rose Stallone interpreta a Spencer, una joven que comienza trabajando en una cafetería de Tulsa y cuya historia evoluciona a medida que entra en contacto con el entorno de Dwight Manfredi, el personaje principal.

Tulsa King cuenta la historia de Dwight Manfredi, un mafioso neoyorquino que, después de pasar 25 años en prisión, es enviado a Tulsa, Oklahoma, para establecer una nueva operación criminal. Lejos de su entorno habitual, Dwight comienza a construir su propio imperio y establece relaciones con personas de diferentes ámbitos. En este contexto aparece Spencer, quien inicialmente mantiene una relación cotidiana con él y posteriormente comienza a trabajar cuidando caballos en un rancho. Aunque no forma parte directa de las actividades criminales de Dwight, su personaje contribuye a ampliar el círculo de personas que rodean al protagonista.

Uno de los aspectos más interesantes de la participación de Scarlet es compartir pantalla con su padre. Fuera de la ficción, ambos han explicado que trabajar juntos les ha permitido fortalecer su relación y conocerse desde una perspectiva diferente. Scarlet ha comentado que la experiencia les ha dado más oportunidades de pasar tiempo juntos, mientras que Sylvester ha destacado la evolución de su hija como actriz. De esta manera, el rodaje se ha convertido en un espacio donde conviven la relación familiar y el respeto mutuo entre compañeros de profesión.

La evolución de Spencer también marca un paso importante en la carrera de Scarlet. En la cuarta temporada, la actriz pasa a formar parte del reparto regular, lo que le permite tener una presencia más constante en la historia. Este cambio representa una oportunidad para desarrollar su personaje con mayor profundidad y ganar experiencia en una producción de gran alcance. Sin embargo, la trama principal continúa centrada en Dwight y en los desafíos que enfrenta para mantener y expandir su organización.