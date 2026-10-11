¿A qué hora empieza Quién es la Máscara 2026 hoy? Horario y dónde ver el estreno

¿Listos para adivinar quién está detrás de la botarga? La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Regresó con 18 personajes y un cambio en el panel de jueces que tendrán la difícil tarea de identificar quiénes son las celebridades escondidas bajo los disfraces.

Omar Chaparro vuelve a la conducción de esta octava temporada, que toma el horario dominical después de la final de La Casa de los Famosos México. Entre las novedades están la incorporación de Mauricio Ochmann como investigador y el regreso de Yuri al equipo.

¿Dónde ver el estreno de Quién es la Máscara 2026?

La transmisión en México será a las 20:30 horas y esta temporada tendrá 10 programas y conservará su cita de los domingos, de acuerdo con la información publicada por el canal sobre la producción de Miguel Ángel Fox.

La promoción oficial también incluye a ViX entre las opciones para seguir el programa. Para la audiencia de Estados Unidos, el estreno está anunciado por Univision a las 20:00 horas del Este, y 19:00 hora del Centro.

Los jueces ya están listos para esta nueva temporada de Quién es la máscara Especial

¿Quiénes serán los investigadores esta temporada?

Anahí y Juanpa Zurita continúan como investigadores, acompañados por Yuri y Mauricio Ochmann. Los cuatro deberán escuchar las presentaciones, revisar las pistas y defender sus sospechas sobre quién se encuentra detrás de cada personaje antes de que llegue el momento de quitarse la máscara.

Mientras Omar Chaparro dirige la competencia sobre el escenario, Marisol González estará a cargo del backstage. La producción vuelve al foro 5 de Televisa San Ángel, donde se realizarán los números musicales y las revelaciones de esta edición.

¿Cuáles son los 18 personajes de Quién es la Máscara 2026?

El elenco de personajes incluye animales, criaturas fantásticas y figuras con nombres que juegan con referencias populares. Cada uno tendrá una personalidad propia y una historia que ofrecerá indicios sobre la celebridad que lo interpreta.

Los personajes confirmados son Alex Loro, Ana Conda, Atrapasueños, Beto Batazo, Caco Mixtle, Carmela Tarantela, Dr. Kaboom, El Paisa y Fifi Ñera. Completan la lista Gárgola, La Patrona, Licua Checo, Octavia Ventosa, Patito Feo, Rito Cangurito, Roseta Palomares, Slash y Tiburcio.

Las primeras presentaciones difundidas por el programa ya dan algunas pistas sobre sus mundos. Alex Loro sueña con abrir un concierto de El Tri; Beto Batazo es aficionado al béisbol, y Carmela Tarantela tiene una conexión con el teatro y el cabaret. Esas descripciones forman parte del juego para comenzar a formular sospechas.

¿Cómo funciona la competencia y qué hace el botón Sálvame?

Las celebridades actúan con el cuerpo y el rostro cubiertos, de modo que los investigadores deben apoyarse en la voz, los movimientos y las pistas para identificarlas. El público presente en el foro también interviene en las decisiones que determinan quién continúa en competencia.

Esta temporada regresa el botón “Sálvame”, que permite a cada investigador rescatar a un personaje una sola vez durante la competencia. Su uso puede aplazar una revelación y dar otra oportunidad a un participante cuya identidad todavía sea un misterio.

bgpa