Murió Walter Koenig, actor que interpretó a Chekov en 'Star Trek', a los 90 años

Walter Koenig, uno de los actores que formaron parte de la historia de Star Trek, murió a los 90 años. Su trabajo en esta famosa franquicia de ciencia ficción hizo que su rostro fuera conocido por varias generaciones quienes lo recuerdan principalmente por interpretar a Pavel Chekov.

Aunque este personaje fue uno de los más importantes de su carrera, el actor también participó en otras series, películas y proyectos relacionados con la ciencia ficción. Además, dedicó parte de su vida a escribir historias para televisión.

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¿De qué murió Walter Koenig, actor de Star Trek?

La muerte de Walter Koenig ocurrió el domingo 25 de octubre de 2026, en su casa ubicada en North Hollywood, California.

De acuerdo con lo informado por su representante, el actor falleció por causas naturales a los 90 años.

Por otra parte, TMZ dio a conocer que su hija Danielle y una sobrina se encontraban con él cuando murió.

¿De qué murió Walter Koenig, actor de Star Trek?

Nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago, Estados Unidos, y pasó parte de su infancia y juventud en Manhattan, Nueva York. Sus padres eran inmigrantes lituanos y su padre trabajó como traductor antes de dedicarse a los negocios.

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En la escuela participó en obras de teatro como Peer Gynt y The Devil's Disciple, pero inicialmente no tenía planeado convertirse en actor profesional.

Primero estudió en Grinnell College, en Iowa, donde se preparaba para seguir una carrera relacionada con la medicina. Más adelante se cambió a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde obtuvo un título en Psicología.

Su interés por la interpretación creció después de tomar una clase de actuación. Gracias a una recomendación de su profesor, en 1958 logró ingresar al Neighborhood Playhouse de Nueva York.

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Con el tiempo comenzó a conseguir pequeños papeles en televisión. Uno de sus primeros trabajos fue en Day in Court, al que siguieron apariciones en General Hospital, Mr. Novak y The Alfred Hitchcock Hour.

Walter Koenig alcanzó la fama como Pavel Chekov en Star Trek

El gran cambio en su carrera ocurrió cuando fue elegido para interpretar a Pavel Andreievich Chekov en Star Trek, la serie creada por Gene Roddenberry.

Koenig se integró al elenco durante la segunda temporada y dio vida a un joven ruso que trabajaba a bordo de la nave Enterprise.

Su personaje apareció en 36 episodios de las temporadas transmitidas entre 1967 y 1969, lo que le permitió convertirse en uno de los integrantes más recordados de la tripulación.

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Antes de llegar a esta producción, el actor ya había trabajado en The Lieutenant, otra serie de Roddenberry, en la que interpretó a un joven sargento que enfrentaba problemas por las ideas políticas de su madre.

La popularidad de Star Trek hizo que Koenig continuara interpretando a Chekov incluso después de que terminara la serie original.

De hecho, regresó al personaje en las primeras siete películas de la franquicia, estrenadas entre 1979 y 1991.

Su participación en Star Trek II: La ira de Khan (1982) y Star Trek IV: Misión salvar la Tierra (1986) le permitió recibir nominaciones de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror.

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Sin embargo, hubo un proyecto del que no pudo formar parte. El actor contó que se sintió "muy molesto" cuando no fue considerado para prestar su voz en Star Trek: La Serie Animada debido a cuestiones de presupuesto.

A pesar de esto, sí colaboró como guionista en un episodio de la producción animada, transmitida entre 1973 y 1974.

Muchos años después, en 2017, volvió a interpretar a Chekov en Renegades, una miniserie en la que el personaje aparecía como un almirante de 143 años.

¿En qué otras series y películas participó Walter Koenig?

Aunque Star Trek fue el proyecto que le dio mayor reconocimiento, Walter Koenig también buscó oportunidades fuera de esta franquicia.

Uno de sus trabajos más conocidos llegó con Babylon 5, donde interpretó a Alfred Bester, un personaje que tuvo una participación importante en distintas historias de la serie.

Su llegada a esta producción tuvo que esperar debido a problemas de salud. En 1993 sufrió un infarto y fue sometido a una cirugía de bypass cuádruple.

Cuando logró recuperarse, el creador de Babylon 5, J. Michael Straczynski, escribió el personaje de Bester especialmente para él.

Además de actuar, Koenig desarrolló una carrera como escritor. Tras la cancelación de Star Trek, comenzó a trabajar en guiones para programas como The Powers of Matthew Star, Family, Land of the Lost y The Incredible Hulk.

También escribió, produjo y protagonizó la película de ciencia ficción InAlienable (2010), en la que participó Richard Hatch.

Su interés por contar historias también lo llevó a publicar dos libros autobiográficos: Warped Factors: A Neurotic's Guide to the Universe, en 1998, y Beaming Up and Getting Off, en 2020.

La familia de Walter Koenig

Fuera de las cámaras, el actor compartió gran parte de su vida con Judy Levitt, con quien se casó en julio de 1965.

Levitt también trabajó como actriz y apareció junto a su esposo en tres películas de Star Trek, además de participar en Babylon 5. La pareja permaneció casada hasta diciembre de 2022, cuando ella falleció a los 83 años.

Walter Koenig también enfrentó una pérdida familiar en 2010, cuando su hijo Andrew murió por suicidio a los 41 años.

Andrew había seguido los pasos de sus padres en la actuación y era conocido por interpretar a Richard “Boner” Stabone en la serie Growing Pains.

Entre los familiares que sobreviven al actor se encuentra su hija Danielle Koenig, quien también se dedica al entretenimiento como actriz y guionista y ha trabajado en proyectos como Star vs. las fuerzas del mal.