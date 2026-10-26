Laura Zapata reacciona a cómo retratan a su mamá en la serie de Timbiriche y sale en su defensa

Laura Zapata habló sobre la manera en la que su mamá, Yolanda Miranda, es representada en la serie de Timbiriche, producción de ViX que ha llamado la atención por mostrar algunos de los momentos que vivieron los integrantes de la famosa agrupación mexicana.

La actriz, quien desde hace varios años mantiene una relación distante con su hermana Thalía, fue cuestionada sobre la historia que se cuenta en la producción, especialmente por las escenas relacionadas con su madre y el papel que tuvo en los primeros años de la carrera de la cantante.

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Aunque Zapata reconoció que no ha visto la serie, sí ha escuchado algunos comentarios sobre lo que ocurre en los capítulos y decidió compartir su opinión sobre la forma en la que se presenta a Yolanda Miranda, quien falleció en 2011.

¿Cómo retratan a la mamá de Thalía y Laura Zapata en la serie de Timbiriche?

Los capítulos cinco y seis de la producción de ViX muestran con mayor detalle la relación que tenía Thalía con Yolanda Miranda, quien además de ser su madre también trabajaba como su mánager.

Miguel Dimayuga/ Cuartoscuro

Sin embargo, algunas de las situaciones que aparecen en la historia han generado comentarios, ya que el personaje de Yolanda es presentado como una mujer ambiciosa, dispuesta a tomar decisiones importantes para impulsar la carrera de su hija, incluso cuando estas podían afectar su vida personal.

Uno de los momentos que aborda la serie está relacionado con la salida de Thalía de Timbiriche, pues la historia sugiere que su mamá habría tenido una participación importante para que la cantante dejara la agrupación.

Otro de los temas que aparecen en la producción es la relación que Thalía mantuvo con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz, quien era 21 años mayor que ella.

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De acuerdo con lo que plantea la serie, Yolanda Miranda habría influido para que su hija se acercara a Alfredo Díaz Ordaz, una situación que también ha causado polémica por la diferencia de edad que existía entre ambos.

Laura Zapata defiende a su mamá tras lo mostrado en la serie de Timbiriche

Al enterarse de cómo es presentada su mamá, Laura Zapata no dudó en hablar sobre el papel que tuvo su madre en la vida de Thalía.

La actriz aseguró que, lejos de querer perjudicarla, su mamá siempre estuvo pendiente de ella, especialmente porque comenzó su carrera artística cuando todavía era muy joven.

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"Se están metiendo en camisa de once varas, mi mamá siempre estaba ahí con mi hermana, cuidándola, para que no le pasara lo que le pasó a otras chicas, mi mamá no la soltaba", precisó.

Laura Zapata considera que Thalía debería tomar acciones legales

La actriz también fue cuestionada sobre lo que podría ocurrir después de que se diera a conocer la manera en la que la producción presenta a Yolanda Miranda.

Para Laura Zapata, su hermana Thalía sería quien tendría que pronunciarse sobre el tema e incluso considerar la posibilidad de recurrir a acciones legales para defender la imagen de su mamá.