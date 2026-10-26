Manuel 'Flaco' Ibáñez sale del hospital tras problemas con una úlcera intestinal

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez hace unos días prendió las alertas después de que se diera a conocer que estaba hospitalizado. Su hija, la actriz Daniela Ibáñez, compartió por sus redes sociales algunos detalles del estado de salud de su padre y pidió donares de sangre O negativo.

Tras la preocupación que el público tuvo en torno a la salud del actor de “Vecinos”, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez ya fue dado de alta después de que permaneciera en el hospital por varios días.

Manuel 'Flaco' Ibáñez, actor y comediante.

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez sale del hospital

Aunque por ahora el actor no ha compartido en sus redes un mensaje o alguna fotografía en la que él confirme que ya fue dado de alta, el periodista, Ricardo Escobar, fue el encargado de confirmar que el famoso ya salió del hospital.

Por medio de sus redes sociales, el periodista subió una imagen al lado de Manuel ‘Flaco’ Ibáñez con la que dio a conocer que el actor ya había sido dado de alta y que ya se encontraba de nuevo en los foros de televisión para retomar su vida laboral.

“Manuel ‘Flaco’ Ibáñez regresó a los foros tras estar internado este fin de semana por el sangrado de una úlcera intestinal. El primer actor se integra a las grabaciones Más vale sola y Vecinos y nos dio todos los detalles en una entrevista”.

Captan a Manuel ‘Flaco’ Ibáñez saliendo del hospital

Varios medios de comunicación captaron al actor saliendo del hospital en el que permaneció este fin de semana. El famoso dio sus primeras declaraciones y se dijo agradecido con sus amigos y el público.

“Gracias a todos, estoy muy bien, les agradezco a los que donaron sangre. Se me reventó una úlcera. Estoy muy agradecido, que Dios los cuide”.

¿Por qué fue hospitalizado Manuel ‘Flaco’ Ibáñez?

TVNotas pudo hablar con la hija del actor poco después que se diera a conocer que había sido hospitalizado. De acuerdo con la actriz, su padre había estado en el nosocomio por una úlcera gástrica.

IG: Flaco.In

Cabe mencionar que mientras el famoso estuvo internado, su hija y amigos pidieron por medio de redes sociales donadores de sangre O negativo.

Daniela Ibáñez explicó que durante la intervención quirúrgica de su papá fue necesario utilizar sangre tipo O negativo, la cual puede ser difícil de conseguir. Por esta razón, solicitaron donaciones de este grupo sanguíneo con el objetivo de reponer las reservas del banco de sangre del hospital.