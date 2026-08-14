¿Violó las reglas? El extraño objeto que se le cayó a Aldo Rendón en La Casa de los Famosos

Aldo Rendón llamó la atención durante la transmisión de La Casa de los Famosos México después de que un pequeño objeto cayera cerca de él y minutos después intentara recogerlo.

El momento quedó registrado por las cámaras que siguen a los habitantes durante las 24 horas. En el video se observa al stylist mientras convive dentro de la casa hasta que un objeto cae cerca del lugar donde se encuentra.

Rendón reacciona y en el video se ve cómo se sienta para tratar de ocultar la pieza y finge estar haciendo otras actividades para no recoger el objeto.

Aldo Rendón llamó la atención por un extraño objeto dentro de LCDLFM. Captura de Pantalla X @TuTiaSandra

¿Qué se le cayó a Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México?

El video no permite identificar con claridad el objeto. Fueron algunos seguidores del programa quienes comenzaron a señalar en redes sociales que, por su apariencia, podría tratarse de un vape.

La reacción de Aldo también alimentó las dudas. Después de que el artículo cae, su manera de ignorarlo y luego sentarse sobre este mientras continúa con sus actividades dentro de la casa dio de qué hablar.

Por ahora, ninguna imagen permite comprobar qué era, qué contenía o si el participante lo estaba utilizando. Tampoco Aldo Rendón ha dado una explicación sobre el momento.

La producción de La Casa de los Famosos México tampoco ha informado que el participante tuviera un cigarro electrónico entre sus pertenencias.

¿Se puede tener un vape dentro de La Casa de los Famosos México?

La aparición del objeto también provocó preguntas sobre las reglas que deben seguir los habitantes durante su participación en el programa.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado que Aldo Rendón haya incumplido alguna norma por lo ocurrido en el video. Tampoco se ha anunciado una sanción relacionada con este episodio.

Por lo tanto, no es posible asegurar que el objeto estuviera prohibido dentro del reality ni que Aldo pudiera recibir algún castigo por tenerlo.

Otro de los cuestionamientos de los espectadores fue cómo habría llegado un vape hasta la casa, en caso de que realmente se tratara de uno.

Los participantes permanecen aislados del exterior durante la competencia y buena parte de sus actividades son registradas por las cámaras. Sin embargo, la producción no ha ofrecido una explicación relacionada específicamente con este objeto.

Usuarios creen que Aldo Rendón tenía un vape dentro del reality. IG aldorendon / Canva

Aldo Rendón ya ha protagonizado otros momentos dentro de LCDLFM

Desde que comenzó la temporada, Rendón ha tenido diferentes encuentros con sus compañeros que han llamado la atención de los seguidores del programa.

Uno de los más comentados ocurrió durante una discusión con Cynthia Klitbo, con quien tuvo un intercambio después de varias diferencias dentro de la casa.

Posteriormente, Aldo buscó a la actriz para hablar sobre lo sucedido y ofrecerle una disculpa, otro momento que pudo seguirse a través de las cámaras del reality.

Un video de Aldo Rendón generó dudas entre seguidores de LCDLFM. IG aldorendon

¿Quién es Aldo Rendón, participante de La Casa de los Famosos México 2026?

Aldo Rendón llegó al reality con una carrera desarrollada principalmente dentro de la moda y el entretenimiento mexicano.

Originario de Culiacán, Sinaloa, el stylist ha trabajado durante años como asesor de imagen y ha colaborado con diferentes figuras del espectáculo.

Entre las celebridades con las que ha trabajado se encuentran Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Galilea Montijo y Ana de la Reguera, además de participar en proyectos relacionados con moda, televisión y medios de comunicación.

Con el paso de los años también desarrolló una presencia propia frente a las cámaras y en redes sociales, donde suele hablar sobre moda, celebridades y experiencias relacionadas con su trabajo.