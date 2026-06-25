Ecuador silencia a Alemania con una remontada: Angulo y Plata cambian la historia del Mundial

Alemania llegó al estadio de Nueva York con la tranquilidad de quien ya había hecho el trabajo. Dos victorias, el liderato del Grupo E asegurado y una racha de 11 triunfos consecutivos que parecía anunciar otra noche bajo control. Ecuador llegó con la misión de sobrevivir, competir y encontrar una puerta de salida hacia la siguiente fase.

Terminó abriendo una puerta enorme.

La Tri convirtió un partido que parecía escrito para Alemania en una de las grandes escenas del Mundial 2026. Remontó un gol tempranero de Leroy Sané , resistió los momentos de presión y terminó venciendo 2-1 a una de las potencias del futbol mundial con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

¿Cómo transcurrió el partido?

Alemania apenas necesitó un par de minutos para recordar por qué es Alemania. A los 1:50 del partido, Leroy Sané apareció dentro del área para aprovechar una jugada rápida y poner el 1-0. Fue un golpe seco, de esos que suelen obligar a los rivales a perseguir el partido desde atrás.

Leroy Sane anotó el primer gol. REUTERS

Ecuador, sin embargo, no se desordenó. La respuesta llegó apenas unos minutos después y nació de un error alemán. Felix Nmecha perdió la pelota en el mediocampo, Pedro Vite la recuperó y encontró a Nilson Angulo. El delantero ecuatoriano avanzó con decisión y venció a Manuel Neuer con un disparo cruzado para marcar el primer gol de La Tri en el torneo.

El partido cambió ahí

Alemania seguía teniendo la pelota, pero Ecuador comenzó a entender que podía hacerle daño. La presión dejó de ser una amenaza y se convirtió en una oportunidad. Cada recuperación empezó a parecer una posibilidad de golpe.

Y entonces apareció Gonzalo Plata. El héroe ecuatoriano había recibido un golpe en la cabeza en la jugada del gol alemán, pero terminó siendo quien escribió la última línea de la historia. Al minuto 77, después de un tiro de esquina de Pedro Vite que Kevin Rodríguez peinó en el área, Manuel Neuer salió por la pelota. Parecía que el histórico portero alemán iba a quedarse con ella.

Pero Plata metió la punta del pie antes. Un toque pequeño para un momento gigante.

La pelota terminó dentro del arco y Ecuador pasó del sufrimiento a la celebración. El entrenadro Sebastián Beccacece corrió hacia las tribunas para festejar con los aficionados ecuatorianos, que hicieron sentir al MetLife Stadium como una extensión de Quito o Guayaquil.

Un cierre cardiaco

El cierre fue una prueba de carácter. Alemania empujó, buscó el empate y trató de encontrar una última oportunidad, pero Ecuador defendió con orden una victoria que vale mucho más que tres puntos.

La Tri terminó tercera del Grupo E con cuatro unidades y consiguió avanzar a la fase eliminatoria por segunda vez en su historia, después de aquella participación de 2006 en la que alcanzó los octavos de final.

Para Alemania, la noche dejó una marca inesperada. Se terminó su racha de 11 victorias consecutivas, una menos que el récord histórico de 12 conseguido entre 1979 y 1980.

Pero la imagen que quedará será otra. Un estadio con 80,663 aficionados teñido mayoritariamente de amarillo. Un equipo que empezó perdiendo y terminó celebrando. Un gigante europeo derrotado por una selección que encontró en la adversidad su mejor versión.

Ecuador no solo avanzó de ronda. Encontró una tarde que puede cambiar la historia de esta generación.