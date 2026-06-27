¿Escocia o Ecuador?: Las 20 combinaciones para definir al rival de México en 16avos

A horas de que se confirme oficialmente el rival de México para los 16avos de Final en el Mundial 2026, aún existen dos posibles opciones para el Tri: Escocia y Ecuador. Pese a que la lógica indica que el duelo será frente a los sudamericanos, el futbol desafía una vez más a la razón y pone a prueba lo posible y lo probable, dejando 20 combinaciones para Javier Aguirre y compañía.

México hizo historia al ganar sus 3 partidos correspondientes a la Fase de Grupos y convertirse en una de las seis selecciones (de todos los tiempos) en terminar con el liderato de su sector sin gol en contra.

Para la ronda de 16avos de Final -antes de que comience la actividad de este sábado 27 de junio- existen 9 cruces confirmados y 7 en espera de tener el visto bueno, uno de ellos el de la Selección Mexicana.

El formato de competencia publicado por FIFA determinó que un total de ocho terceros lugares (de 12 Grupos) avanzarán a los 16avos de Final, por lo que la Fase de Grupos arrancó con 495 combinaciones para los cruces de cara a la siguiente ronda.

De las 495 combinaciones iniciales, únicamente restan 20 posibles. Esto debido a la confirmación de 5 terceros lugares en ronda de 16avos de Final, añadido a la prematura eliminación de Uruguay (H):

B / Bosnia-Herzegovina.

D / Paraguay.

E / Ecuador.

F / Suecia.

I / Senegal.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

¿México jugará contra Ecuador o ante Escocia en 16avos?

De las 20 combinaciones posibles, 10 de ellas emparejan al Tri frente a los sudamericanos, mientras que 10 más le dan acceso a los europeos por primera ocasión a una ronda de eliminación directa en un Mundial.

Considerando los 5 terceros lugares mencionados (B, D, E, F e I), además de la eliminación de Uruguay en el Grupo H, estas son cada una de las combinaciones para definir al rival de México para 16avos de Final.

México Vs Ecuador (la más probable)

1. J (Argelia/Austria), K (Congo/Uzbekistán) y L (Ghana/Croacia).

2. G (Irán), K (Congo/Uzbekistán) y L (Ghana/Croacia).

3. G (Irán), J (Austria/Argelia) y L (Ghana/Croacia).

4. G (Irán), J (Austria/Argelia) y K (Congo/Uzbekistán).

5. A (Corea del Sur), K (Congo/Uzbekistán) y L (Ghana/Croacia).

6. A (Corea del Sur), J (Austria/Argelia) y L (Ghana/Croacia).

7. A (Corea del Sur), J (Austria/Argelia) y K (Congo/Uzbekistán).

8. A (Corea del Sur), G (Irán) y L (Ghana/Croacia).

9. A (Corea del Sur), G (Irán) y K (Congo/Uzbekistán).

10. A (Corea del Sur), G (Irán) y J (Austria/Argelia).

Ecuador remontó a Alemania y consiguió su boleto a 16avos de Final Reuters

México Vs Escocia (aún matemáticamente posible)

11. C (Escocia), K (Congo/Uzbekistán) y L (Ghana/Croacia).

12. C (Escocia), J (Austria/Argelia) y L (Ghana/Croacia).

13. C (Escocia), J (Austria/Argelia) y K (Congo/Uzbekistán).

14. C (Escocia), G (Irán) y L (Ghana/Croacia).

15. C (Escocia), G (Irán) y K (Congo/Uzbekistán).

16. C (Escocia), G (Irán) y J (Austria/Argelia).

17. A (Corea del Sur), C (Escocia) y L (Ghana/Croacia).

18. A (Corea del Sur), C (Escocia) y K (Congo/Uzbekistán).

19. A (Corea del Sur), C (Escocia) y J (Austria/Argelia).

20. A (Corea del Sur), C (Escocia) y G (Irán).

Escocia fue parte del Grupo C en el Mundial 2026 junto con Brasil, Marruecos y Haití. Reuters

BFG