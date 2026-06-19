Confunden a Fher de Maná con el luchador Chris Jericho en el Mundial

Las transmisiones del Mundial durante el partido entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara desataron furor internacional por una equivocación peculiar. Las cámaras de televisión captaron al cantante mexicano Fher, vocalista de la banda Maná, y lo confundieron en vivo con el famoso luchador canadiense Chris Jericho.

La noticia cruzó fronteras casi de inmediato y llegó hasta los dispositivos móviles del gladiador de la empresa All Elite Wrestling (AEW). El peleador reaccionó rápidamente mediante sus plataformas digitales, publicando una fotografía del momento exacto del error televisivo para interactuar con todos sus seguidores.

"Al parecer me divierto en el Mundial", escribió el deportista norteamericano junto a la imagen del compositor tapatío disfrutando del encuentro futbolístico. La publicación generó miles de interacciones de los fanáticos, quienes aplaudieron el sentido del humor del atleta ante la confusión mediática.

El intérprete de éxitos como 'Rayando el sol', tampoco dejó pasar la oportunidad de interactuar en esta singular anécdota que unió la música con la lucha libre. El vocalista mexicano ingresó a la publicación original del canadiense y comentó la fotografía con tres emojis de carcajadas para celebrar el momento.

El asombroso parecido entre ambas celebridades

Los internautas analizaron las imágenes de ambas figuras públicas y encontraron coincidencias físicas innegables que justificaron el error de la producción televisiva. Ambos personajes comparten una complexión facial similar, lucen un estilo de barba idéntico y presumen una cabellera larga y rubia casi calcada.

Más allá del aspecto visual, el cantante mexicano y el gladiador internacional comparten una enorme pasión por la industria musical como líderes de sus agrupaciones. El atleta norteamericano encabeza la banda de rock Fozzy y canta el himno deportivo "Judas", melodía que retumbó recientemente en el imponente Wembley Stadium.

Fernando Olvera de Maná durante un concierto. Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el músico tapatío domina el mercado latinoamericano con himnos generacionales que traspasan las barreras del idioma y las fronteras geográficas. Su clásico tema 'Oye mi amor' resonó masivamente a nivel global cuando cantó a dueto con la estrella pop británica Dua Lipa durante su visita al país.

Esta coincidencia estética y profesional desató cientos de memes y comparaciones gráficas en todas las plataformas digitales durante la justa mundialista. Los seguidores de ambas disciplinas saturaron los foros de discusión exigiendo un encuentro real entre las dos estrellas del entretenimiento mundial.

Los rumores sobre una posible colaboración internacional

La amigable interacción virtual entre los dos cantantes abrió la puerta a especulaciones sobre un futuro proyecto en conjunto dentro de territorio azteca. Los aficionados comenzaron a soñar con una presentación musical compartida, cruzando el talento del mercado latino con la fuerza del rock estadounidense.

El contexto actual de la industria deportiva fortalece las esperanzas de los fanáticos sobre este encuentro internacional. Las recientes alianzas comerciales entre empresas extranjeras y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) facilitan la llegada de superestrellas foráneas a la capital mexicana.

Chris Jericho con un saco rojo. Foto de IG: Chris Jericho

La compañía AEW prepara su regreso a tierras mexicanas para organizar el evento Grand Slam México por segundo año consecutivo. Esta inminente visita aumenta las probabilidades de reunir al ídolo del cuadrilátero con la leyenda del rock latinoamericano en un mismo escenario.

Los promotores de espectáculos observan de cerca este fenómeno viral para capitalizar la atención mediática generada durante el torneo de futbol. La unión accidental de estos dos mundos demostró el poder de las redes sociales para conectar figuras opuestas en un solo instante.