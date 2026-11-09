¡Marvel toma el control de DC Studios! Jeremy Latcham asume como nuevo presidente

Skydance, la compañía que tomó hace poco el control de Warner Bros. Discovery, anunció la salida de James Gunn y Peter Safran como copresidentes ejecutivos de DC Studios, pero su reemplazo no podría ser más contrastante ya que han optado por Jeremy Latcham, quien será el nuevo presidente y director creativo.

Latcham llega a Skydance luego de haber sido uno de los exejecutivos de Marvel Studios. El nuevo directivo arribó a aquella compañía en el 2004 y fue escalando hasta convertirse en el vicepresidente senior de producción y desarrollo.

Bajo su mando hubo varios de los éxitos de Marvel como Iron Man e Iron Man 2, The Avengers, Guardianes de la Galaxia, Avengers: era de Ultrón, Spider-Man: Homecoming.

¿Desde cuándo aplica el cambio y cómo queda el balance entre DC y los éxitos de Latcham en Marvel?

James Gunn y Peter Safran dejarán de forma oficial sus funciones ejecutivas a partir del próximo 1 de diciembre de 2026, justo cuatro años después de haber sido contratados para diseñar un plan decenal.

Pese a que el plan arrancó con el exitoso reinicio cinematográfico de Superman, la dupla tuvo diversos contratiempos con otras películas que se convirtieron en fracasos de taquilla. El último de ellos fue Supergirl.

El tercer proyecto cinematográfico de su gestión, Clayface, fue el último lanzamiento bajo su mandato, logrando críticas positivas y una recaudación moderada.

Ambos creativos salientes manifestaron su respaldo al nuevo liderazgo: "Compartimos una historia creativa con Jeremy que se remonta a nuestros días en Marvel, y estamos ansiosos por ver la perspectiva que aportará a este nuevo capítulo de DC. Nos entusiasma volver a lo que nos atrajo a este trabajo en primer lugar: contar las historias que amamos".

Por su parte, el presidente de Skydance, David Ellison, destacó el trabajo realizado: "James y Peter iniciaron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un periodo de verdadera transformación, redefiniendo las bases y construyendo una lista de proyectos de la que estamos increíblemente orgullosos".

Sin embargo, ambos personajes no saldrán de inmediato ya que hay proyectos en desarrollo donde están involucrados, específicamente Man of Tomorrow (la secuela de Superman) y The Batman: Part II.