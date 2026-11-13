¿Quién es Jacobo Grinberg, hermano de Ari Telch? El misterio de su desaparición

En los últimos días el nombre de Ari Telch ha vuelto a resonar en los medios de comunicación y no por su trabajo actoral, sino por algunas polémicas. Sin embargo, existe otra que sigue inconclusa: la desaparición de su medio hermano Jacobo Grinberg.

Ari Telch nació el 7 de mayo de 1962 de la unión de Raquel Benforado y Abraham Grinberg. Sin embargo, adoptó el apellido Telch de la posterior pareja de su mamá: José Telch, quien lo reconoció legalmente.

De este matrimonio nació Verónica Telch, hermana de Ari por parte de su madre. Pero lo que no todos saben, por la diferencia de apellido, es que el actor también tiene dos medios hermanos por parte de su padre biológico: Jacobo Grinberg-Zylberbaum y Nathán Jacobo Grinberg-Zylberbaum.

El primero ganó reconocimiento por su trabajo como neurofisiólogo, psicólogo e investigador mexicano, pero también, porque en diciembre de 1994 desapareció de forma misteriosa, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Su caso fue motivo de interés, por las teorías que asocian a sus investigaciones con su desaparición. Justamente todo el tema se trata en el documental de El secreto del doctor Grinberg que en 2024 llegó a Netflix.

Jacobo Grinberg destacó por su trabajo como neurofisiólogo, psicólogo e investigador mexicano Facebook Jacobo Grinberg

¿En qué trabajaba Jacobo Grinberg?

Jacob Grinberg fue un destacado científico que nació el 12 de diciembre de 1946, en la Ciudad de México, reconocido por su gran interés en estudiar la mente desde los 12 años, tras el fallecimiento de su madre a causa de un accidente cerebrovascular.

Esto lo llevó a estudiar Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para después hacer estudios de posgrado en Estados Unidos.

Durante su trayectoria investigó la relación entre el funcionamiento del cerebro y la conciencia, al tiempo que se interesó por el chamanismo mexicano y estudió las prácticas de la curandera Bárbara Guerrero “Pachita”.

Sin embargo, uno de sus trabajos más conocidos fue la Teoría Sintérgica, una propuesta con la que intentó explicar cómo se relacionan la conciencia humana y la estructura del espacio. Sobre estos temas publicó decenas de libros.

Además, realizó diversas investigaciones sobre la conciencia y el cerebro, en las que abordaba su teoría de la "resonancia mórfica” y exploró temas sobre la neurociencia cognitiva.

Finalmente, el neurofisiólogo fundó el Laboratorio de Psicofisiología en la UNAM, donde exploró cómo el cerebro humano podría interactuar con dimensiones de la realidad no explicadas por la ciencia convencional.

Justamente, una de las teorías de su desaparición apunta hacia estas investigaciones sobre la conciencia y supuestas capacidades extraordinarias.

¿Qué le pasó a Jacobo Grinberg?

Hasta la fecha no se sabe exactamente qué ocurrió con Jacobo Grinberg. Lo último de lo que se tiene conocimiento es que el 8 de diciembre de 1994 desapareció sin dejar rastro, cuando estaba cerca de cumplir 48 años.

Cuando dejó de acudir a sus actividades académicas y a su laboratorio, despertó la preocupación de sus familiares y colaboradores. Pero, según los reportes sobre el caso, su familia acudió a las autoridades hasta mayo de 1995 para denunciar que no tenían noticias de él, pues en un inicio creyó que estaba de viaje.

La investigación estuvo a cargo de un agente identificado como Clemente Padilla, pero nunca se consiguió esclarecer qué ocurrió con el investigador ni localizarlo y en 1996 se cerró el caso.

Desde entonces, existen diferentes teorías sobre su desaparición, especialmente ligadas a su trabajo. Por ejemplo, se cree que pudo haber sido reclutado o secuestrado por agencias estadounidenses por sus investigaciones, pero también existen hipótesis asociadas a fenómenos paranormales.

Lo único seguro es que, tras más de 30 años aún no se sabe qué pasó con Jacobo Grinberg, medio hermano de Ari Telch, de quien el actor se ha expresado con admiración y cariño. ¿Sabías esta historia?