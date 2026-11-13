¿Qué tiene Ari Telch? Esto ha contado sobre el trastorno bipolar que padece

El actor y productor mexicano Ari Telch ha generado inquietud entre sus seguidores, luego de que vecinos de su domicilio en Cuernavaca señalaran presuntas conductas violentas y dieran a conocer que presentaron una denuncia ante las autoridades.

La situación también ha despertado preguntas sobre el trastorno bipolar tipo II, una condición de salud mental que el propio actor ha compartido públicamente que tiene.

¿Qué pasó con Ari Telch y por qué lo denunciaron sus vecinos?

Las imágenes difundidas en el programa Primera Mano, de Grupo Imagen, muestran al actor presuntamente aventando camastros y golpeando un árbol en su domicilio.

Tras darse a conocer el material, un vecino habló con Gustavo Adolfo Infante y señaló que, aunque conocen la condición de salud del actor, se han presentado situaciones que consideran complicadas.

De acuerdo con su testimonio, los vecinos ya habían presentado una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Morelos, con la intención de solicitar medidas de protección ante los acontecimientos que quedaron registrados en las imágenes.

¿Qué trastorno tiene Ari Telch y qué ha contado sobre su diagnóstico?

Ari Telch ha compartido públicamente que tiene trastorno bipolar tipo II, una condición de salud mental que puede provocar episodios de depresión y de hipomanía, caracterizados por cambios en el estado de ánimo, la energía y la actividad.

En una entrevista que concedió al programa Sale el Sol hace algunos años, el actor habló sobre su experiencia y recordó que, aunque anteriormente había presentado algunos síntomas, durante un viaje a Brasil experimentó una alteración importante en su estado de ánimo.

También relató que fue entonces cuando identificó que atravesaba un episodio mixto -en el que pueden presentarse síntomas de depresión y de elevación del estado de ánimo al mismo tiempo-.

Ari Telch en la alfombra roja por el estreno del musical “José el Soñador” en el Centro Cultural Teatro 1. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Qué es el trastorno bipolar tipo II y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con Cleveland Clinic, el trastorno bipolar tipo II es una condición de salud mental que se caracteriza por la presencia de episodios depresivos y episodios de hipomanía, una forma menos intensa de elevación del estado de ánimo que la manía.

Aunque la hipomanía puede ser menos intensa, los episodios depresivos pueden ser prolongados y afectar significativamente la vida cotidiana de quienes viven con esta condición.

Entre los síntomas que pueden presentarse durante un episodio de hipomanía se encuentran:

Sentirse inusualmente feliz, eufórico o irritable.

Sentirse inusualmente feliz, eufórico o irritable. Tener más energía de lo habitual.

Dormir menos sin sentir cansancio.

Hablar más rápido o tener dificultad para dejar de hablar.

Experimentar pensamientos acelerados.

Sentir inquietud o una mayor necesidad de realizar actividades.

Mostrar comportamientos impulsivos o tomar decisiones arriesgadas.

Tener una percepción exagerada de las propias capacidades.

Ari Telch en la alfombra roja de la presentación numero 100 de la obra teatral "Hole", en el gran Teatro Moliere. Foto: Cuartoscuro.com / Saúl López

Es importante recordar que no todas las personas presentan los mismos síntomas ni los experimentan de la misma manera. Además, el trastorno bipolar tipo II requiere una valoración profesional para su diagnóstico, ya que puede confundirse con otras condiciones, como la depresión.